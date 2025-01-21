По некоторым причинам зимой не стоит ездить с пустым баком.

Есть достаточно спорный вопрос насчет бензина - мнения экспертов относительно того, нужно ли заливать полный бак зимой, расходятся. Одни утверждают, что в зимнее время это необходимо делать, а другие же уверяют, что сейчас в этом нет необходимости.

Зимой качественный бензин обычно не замерзает, поскольку для этого его температура должна опуститься ниже отметки 70°С. Однако есть угроза того, что на дне бака возле бензонасоса есть вода, и она может замерзнуть и при небольшом морозе, а потом "запаковать" сетку бензонасоса. Из-за этого бензин не проходит, и мотор не запускается.

Можно ли заправлять полный бак в зимнее время

По сведениям некоторых экспертов, именно зимой бак нужно наполнять полностью, чтобы избежать появления жидкости на его дне. Они утверждают, что, если в емкости мало бензина, он быстрее разогревается в результате работы бензонасоса, и появляется конденсат. И потом вода опускается вниз, поскольку она тяжелее, чем топливо. Эти же эксперты утверждают, что именно заливка полного бака бензина поможет избежать такой проблемы, поскольку конденсату просто не будет где собираться.

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Нужен ли полный бак зимой

Другие эксперты утверждают, что теплонасос не способен сильно разогреть топливо и спровоцировать возникновение большого количества конденсата. Кроме того, они отмечают, что у большинства современных автомобилей бензобаки пластиковые, а не металлические, и на пластике конденсата появляется в разы меньше, чем на металле. По их словам, зимой в емкости может появиться минимальное количество конденсата, и нет разницы - он будет полный или полупустой.

Больше конденсата якобы появляется весной и осенью, поскольку в этот период чаще бывают перепады температуры, и при этом сам воздух влажный. Зимой же в основном сохраняется минусовая температура и влажность воздуха невысокая. Бак - это не закрытая система, в него поступает воздух из окружающей среды, поэтому и конденсат там может появляться.

В то же время некоторые автолюбители приводят аргументы, которые объясняют, почему нельзя заправлять полный бак автомобиля. Автомобилисты предупредили о ряде минусов наполнения емкости до краев:

При полной заправке якобы больше бензина испаряется.

Машина становится тяжелее, из-за чего менее резво едет, и увеличивается расход топлива.

Кроме того, если машина на максимум заправлена, есть риск, что бензин смогут слить воры.

Почему зимой нельзя ездить с пустым баком

В зимнее время у автомобилей расход топлива намного больше, чем на протяжении других сезонов, - примерно на 20%. Это связано с рядом факторов:

Работа печки, обогревателей, кондиционера.

Использование зимней резины (она тяжелее, чем летняя).

Машине тяжелее двигаться, в частности, из-за снега.

Часто автомобиль нужно прогреть перед тем, как начать двигаться, - а это также дополнительный расход бензина. Вот почему зимой нельзя ездить с пустым баком - можно думать, что сможете "дотянуть" до заправки, поскольку весной, летом или осенью это удалось, а потом разочароваться. Возможно, машина очень быстро заглохнет, и придется просить о помощи.

Как заправить полный бак бензина зимой

Некоторые собственники автомобилей боятся заправляться до краев, поскольку считают, что можно ошибиться, и топливо начнет выливаться наружу. Чтобы получить полный бак бензина, главное - правильно вставить пистолет. В баке должен оказаться только его "носик". Дальше просто нужно попросить кассиров заполнить емкость полностью. Как только авто будет полностью "накормлено", сработает датчик, и бензин перестанет литься. После этого просто нужно будет достать пистолет и поставить на место.

Можно ли зимой заправлять полный бак газа

В зимний период нельзя на 100% заполнять баллон газом. Такое "противопоказание" существует, поскольку может возникнуть проблема из-за перепада температуры и давления в баллоне: при снижении температуры газ сжимается, а при повышении - расширяется. Вот почему нельзя заправлять полный бак автомобиля газом зимой: когда машина с полным баллоном с холода заедет в теплый гараж, газ расширится, сработает клапан аварийного сброса давления, и под авто пойдет струя этого вида топлива.

Ранее УНИАН писал, что означает стрелка на указателе уровня топлива.

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