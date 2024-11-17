Неопытным водителям нужно быть в курсе, как понять, с какой стороны заправлять машину.

Все владельцы бензиновых и дизельных автомобилей вынуждены регулярно пользоваться услугами заправок. Часто транспортное средство приходится заправлять самостоятельно. О том, как заправлять машину правильно, - расскажем в материале.

Как понять, с какой стороны заправлять машину - простой лайфхак

Наверняка большинство водителей замечали, что возле лампочки-индикатора, которая показывает количество бензина или дизеля в топливном баке, размещена небольшая стрелочка. Зачастую автомобилисты не обращают на нее своего внимания, хоть она на самом деле имеет важную функцию.

Водителям, особенно начинающим, важно знать, что означает стрелка на указателе уровня топлива, ведь она поможет им быстро понимать, где расположен топливный бак в их автомобиле.

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На эту стрелочку желательно посматривать при заезде на любую АЗС для заправки машины нужным топливом. Этот указатель подскажет водителю, с какой стороны лючок бензобака. Посмотрев на стрелочку, они сразу сориентируется, какой из сторон автомобиля нужно подъехать к заправочной колонке.

Дело в том, что неопытные водители могут растеряться после того, как заедут на заправку. Из-за этого они могут сходу припарковаться неправильной стороной, а когда это понимают, то им приходится переставлять автомобиль. Это тратит и время, и нервы, а "чудо-стрелочка" на приборной панели моментально укажет, где находится бензобак в машине.

Как заправлять машину бензином - не нарушайте эти правила

Теперь, когда мы разобрались, как понять, где бензобак у автомобиля, важно рассказать о "правилах поведения" на АЗС. Их знание убережет вас от многих неприятностей. Итак, опишем последовательность действий, которая гарантирует ненарушение этих правил:

Припаркуйтесь правильной стороной возле бензоколонки (почему бак слева или справа - вы уже знаете).

Заглушите двигатель и поставьте автомобиль на ручник.

Откройте бензобак, чтобы вставить в его горловину заправочный пистолет.

На кассе скажите сотруднику заправки номер вашей колонки, вид и нужный объем бензина и сразу оплатите покупку.

Вернувшись к автомобилю, нажмите на курок пистолета и ждите, пока приобретенное количество бензина не попадет в бак.

Помните, что после завершения процесса заправки машины крайне важно убедиться, что вы изъяли пистолет из горловины, установили его на место в колонке и закрыли крышку бензобака.

Ранее мы писали, как правильно выбрать бензин для автомобиля, рассказав, какая разница между его видами.

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