Если говорить о том, как правильно мыть посуду, то это однозначно нужно делать не губкой.

Казалось бы, обычное дело - губка для мытья посуды. Она удобна, хорошо чистит и ей достаточно капли моющего, чтобы превратить его в "вагон" пены. Но, как показывают последние исследования, губка не так безобидна, как может казаться, и ученые призывают отказаться от нее насовсем. Почему не стоит мыть посуду губкой - рассказываем ниже.

Ранее мы писали о том, как отмыть пластиковые контейнеры от жира - что добавить в воду для мытья.

Чем мыть посуду вместо губки

Использование губки для мытья посуды может быть очень опасным для здоровья, утверждает исследователь и сотрудник Норвежского института исследований продуктов питания Тронд Мёретро (Trond Møretrø). По словам ученого, во время мытья губка разносит по всей поверхности посуды немало бактерий, даже если та и кажется чистой. Происходит это потому, что такие губки редко бывают полностью сухими, особенно если их использовать ежедневно. Поэтому они становятся рассадником бактерий, в том числе и опасной сальмонеллы, которая может привести к заболеванию сальмонеллезом, пишет Mirror.

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"Одна губка может содержать больше бактерий, чем есть людей на Земле, - объясняет Тронд, - поскольку губка остается влажной, она накапливает остатки пищи, которые также являются и пищей для бактерий - а это приводит к их быстрому росту".

Исследователь также отмечает, что даже тщательно очищая губку, мы не снижаем этот риск существенно, единственный способ поддерживать полную гигиену - это разве что менять губку каждый день, что неэкономично и не экологично.

Чем же мыть посуду и что использовать вместо губки? Ученый советует брать щетку для мытья посуды - она отлично чистит от остатков пищи. Но почему щетка? Тронд поясняет: "Поскольку ворсинки щетки высыхают очень быстро, то вредные бактерии погибают. Кроме того, у большинства щеток есть ручка, которая предотвращает прямой контакт рук с потенциально вредными бактериями, в отличие от губок".

Исследователь называет щетку лучшим выбором для мытья посуды с гигиенической точки зрения и призывает наконец избавиться от недельной губки, валяющейся возле раковины.

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