Рассказываем, почему нельзя использовать фольгу для хранения салатов и соленой рыбы.

Алюминиевая фольга уже давно считается едва ли не главным "помощником" на кухне. Она не пропускает жир, удерживает влагу и равномерно распределяет температуру, благодаря чему отлично подходит для запекания блюд. Однако не все знают, что в фольге можно хранить продукты.

Существует миф, что фольга пригодна только лишь для запекания блюд. На самом же деле это не так. Рассказываем, что можно хранить в алюминиевой фольге и как долго продукты могут находиться в такой "упаковке".

Что можно хранить в фольге

Фольга отлично подходит для хранения зелени. Вы можете упаковать сельдерей, листья салата, петрушку и укроп. Вы удивитесь, но пучки зелени, обернутые фольгой, хранятся куда дольше, чем в целлофане или пищевой пленке.

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Помимо этого, в ней можно хранить продукты с сильным запахом. Алюминиевая фольга не пропускает неприятные и резкие ароматы. А потому если вам нужно оставить в холодильнике рыбу или блюда с чесночным соусом - оберните их фольгой.

Что нельзя хранить в фольге

Опытная хозяйка легко ответит, почему нельзя хранить продукты в фольге. Это опасно, но не для всех продуктов.

Не стоит хранить в фольге продукты и блюда с высоким содержанием соли и кислоты. Алюминий вступит в реакцию, из-за чего еда получит неприятный металлический привкус. Более того, соленые продукты после хранения в фольге становятся опасными для здоровья.

Не стоит оставлять в фольге такие продукты:

фрукты (категорически нельзя хранить в фольге цитрусовые, яблоки и ананасы);

помидоры (в любом виде);

соленья и маринады (в фольге нельзя оставлять ни соленые огурцы, ни квашеную капусту, ни маринованные овощи);

таранку, селедку и все другие виды соленой рыбы;

ветчину, сосиски, соленое мясо;

сыр соленых сортов.

У многих может возникнуть вопрос, как же тогда запекать в фольге мясо или рыбу, если этот материал вступает в реакцию с солью и специями. Ответ прост: смело отправляйте овощи или мясо в фольге на гриль или в духовку, но солите блюдо непосредственно перед подачей.

После запекания продукты лучше перекладывать на блюдо или в другую емкость. Можно ли хранить запеченную рыбу в фольге? Да, но только если вы упакуете полностью остывшую рыбу, теплые блюда могут испортиться и стать опасными. Аналогичным будет ответ на вопрос о том, можно ли хранить курицу в фольге. Сырое мясо, как и приготовленное, прекрасно "проживут" в фольге, но не забывайте о том, что продукты должны упаковываться охлажденными.

Сколько можно хранить продукты в фольге

Время хранения продуктов в фольге может быть разным. Все зависит от вида пищи и условий хранения. Продукты можно хранить в фольге, в среднем, не более трех дней. Однако если это зелень, то она ничуть не испортится и через неделю.

Также не все знают, можно ли замораживать мясо в фольге. Оказывается, фольга подходит для такого вида хранения и отлично справляется с этой задачей. Она предотвращает появление инея и сохраняет свежесть продуктов. Вы можете замораживать мясо, рыбу, готовые блюда, упаковывая их в алюминиевую фольгу.

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