Рассказываем, нужно ли переворачивать банки с огурцами с закручивающимися крышками и что делать с остальными закрутками.

Все хозяйки знают простой алгоритма - законсервировали овощи или фрукты, перевернули банку вверх дном на теплое одеяло, сверху укутали, оставили до остывания, а потом убрали в погреб. Оказалось, что это ошибка - вы не знаете, можно ли переворачивать банки на самом деле.

Нужно ли переворачивать банки после консервации - простой ответ

Загвоздка в том, что принять решение, нужно ли переворачивать банки с томатом, огурцом, вишней или крыжовником, вам поможет тип крышки, которую вы используете. Если это обычная жестяная "под ключ", то переворачивать нужно обязательно.

Закручивающиеся крышки "твист-офф" - это способ консервации на западный манер. В чем его суть:

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крышка внутри имеет полимерное покрытие;

это покрытие играет роль прокладки;

когда вы закручиваете крышку на банку с горячей жидкостью, полимер расширяется;

создается эффект плотной герметизации;

по мере остывания банки горячий воздух втягивается внутрь;

создается вакуум, сопровождающийся характерным щелчком в крышке.

Если вы такую банку перевернете, то крышка окажется в самой холодной зоне - тогда выше шанс, что консервация "взорвется".

Сколько по времени должны стоять перевернутые банки - точное время

Опытные хозяйки говорят, что нельзя разматывать одеяло и ставить банки на дно крышкой вверх до полного остывания оных. Причем, это самое остывание должно происходить плавно, иначе содержимое начнет бродить или плесневеть. Как правило, хватает 3-4 дня - по истечении этого срока консервацию можно убирать в кладовую или погреб.

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