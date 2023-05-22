Рассказываем, какое молоко можно не кипятить без вреда для здоровья.

Многие люди считают, что молоко кипятить не нужно - в противном случае продукт теряет свои полезные свойства и становится "мертвым". Врачи с таким мнением не согласны, ведь процесс пастеризации молоко проходит не просто так. УНИАН выяснил, можно ли пить сырым пастеризованное молоко и нужно ли его дополнительно кипятить.

Зачем кипятить молоко - главные причины

Молочный продукт из-под коровки в своем составе имеет огромное количество необходимых человеку витаминов и веществ. Это молочный белок, кальций, витамины, микро- и макроэлементы, а также многое другое. Несмотря на весь этот чудо-состав, молоко не так безобидно, в нем можно обнаружить:

антибиотики (если корову ими снабжали);

молочнокислые бактерии (из-за них продукт так быстро скисает);

болезнетворные микроорганизмы (все-таки, буренка не может быть идеальной).

Все эти три составляющих погибают при высоких температурах, поэтому кипяченое молоко - это не мертвая бесполезная жидкость, а вполне нормальный продукт. Даже если вы купили молоко не у незнакомой бабушки, а приобрели хороший товар в проверенном магазине, пить без кипячения можно только ультрапастеризованное молоко - все остальные типы пастеризации не дают 100% гарантии.

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Нужно ли кипятить пастеризованное молоко для ребенка или взрослого

Как мы уже выяснили, во время кипячения из любимого продукта улетучиваются все ненужные бактерии. При этом, полезные вещества все-таки остаются:

кальций;

микроэлементы и витамины;

молочный белок;

жиры.

То есть, подвергая молоко дополнительной термической обработке, вы ничего не теряете, а лишь избавляетесь от тех веществ в составе, которые могут нанести ущерб здоровью.

Если вы не понимаете, можно ли пить пастеризованное молоко детям, учитывайте, что организм ребенка не такой крепкий, как взрослый, поэтому далеко не всегда может справиться с атакой бактерий. Лучше перестраховаться и вскипятить молоко - так точно вашему чаду ничто угрожать не будет.

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