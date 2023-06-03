Мочевой камень, слои ржавчины и известкового налета - неприятные находки, которые при уборке часто обнаруживаются в труднодоступных местах туалета. Опытные хозяйки знают, как отчистить ободок унитаза от желтизны и других загрязнений, используя необычный метод.
Что скапливается под ободком унитаза чаще всего - перечень
Производители сантехники, да и хозяюшки, которые потом ее моют, говорят, что, зачастую, на унитазах можно встретить три вида загрязнений:
- мочевой камень;
- известковый налет;
- ржавчину.
Эти отложения сначала видны, как тонкая желтая или белая пленка, но потом, если ее не отмывать, такая гадость затвердевает и превращается в серьезную проблему. Дело в том, что подобные загрязнения в своем составе имеют огромное количество болезнетворных бактерий. Касаясь вашего тела, "зараза" остается на нем, в итоге может стать причиной аллергии или болезней мочеполовых органов.
Кроме того, мочевой камень, налет извести или ржавчина быстро ухудшают состояние унитаза - он начинает течь, неприятно пахнуть и трескаться. Именно поэтому выяснять, чем очистить унитаз внутри, нужно безотлагательно.
Как очистить унитаз от ржавчины и известкового налета воздушным шариком
Существует нестандартный способ, как почистить колено унитаза от камня, а заодно и добиться образцовой чистоты под ободком. Для этого вам понадобятся:
- надувной шарик;
- веревка;
- скотч;
- уксус - 400 мл;
- моющее для посуды - 1 ст.л.
Возьмите глубокую емкость, в ней смешайте все жидкие ингредиенты. К шарику привяжите веревку и приклейте отрезок скотча (по размеру не более 2-3 см). Засуньте шарик в унитаз так, чтобы он был, как пробка, в сливе, при этом, веревка должна остаться за пределами сантехники.
Залейте приготовленный раствор в туалет, а сверху вылейте теплую воду (она должна доходить до самого ободка). Закройте крышку унитаза и оставьте его на 3-4 часа. По истечении этого времени тщательно почистите туалет щеткой, не доставая шарик. Когда закончите, проколите иголкой шарик в том месте, где приклеен скотч. Это нужно, чтобы шарик сдулся тихо и без мыльного фейерверка. Достаньте его из унитаза и нажмите кнопку слива, чтобы смыть остатки моющего.