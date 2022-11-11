Что помогает при низком давлении и как помочь организму справиться с проблемой - читайте в УНИАН.

Пониженное артериальное давление (гипотония) - довольно распространенная проблема. Однако о ней очень мало известно. Чаще всего врачи делятся советами для людей, страдающих от высокого давления, а вот для гипотоников практических советов мало. Однако низкое давление - опасная проблема, ее нельзя игнорировать.

В этой статье вы узнаете, что может быть причиной низкого давления. Также УНИАН расскажет, что нужно есть и пить при низком давлении и почему не стоит ложиться спать до стабилизации ситуации АД.

Низкое давление: причины и симптомы

Многие даже не знают, что может быть причиной низкого давления. Оказывается, гипотония может начаться из-за язвы желудки, опухоли, инфекционного заболевания, сердечной недостаточности, диабета, кардиомиопатиии. Одной из самых распространенных причин пониженного давления является вегето-сосудистая дистония. Неприятные симптомы гипотонии также нередко возникают из-за нарушения кровообращения в сосудах мозга.

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Если у вас нет тонометра, но вы себя плохо чувствуете, стоит знать, как себя чувствуешь при низком давлении. У вас может болеть голова (в висках и в области лба), пульс начинает учащаться, а в области сердца появляется боль. Также при низком давлении у вас может быть тошнота, рвота, метеоризм и даже запор.

Если у вас низкое давление: что делать

Что делать при низком давлении в домашних условиях? Для начала стоит понять, не нуждаетесь ли вы в скорой медицинской помощи. Не стоит "геройствовать" и терпеть, если вы понимаете, что ваше состояние сильно ухудшилось. Врачи считают, что гипотония это давление ниже 100 на 60 у мужчин, а у женщин - давление 95 на 60. Самым опасным является давление 90 на 50, его не стоит игнорировать. Если же у вас давление 80 на 50 - сразу же ложитесь, чтобы ноги были выше головы.

Как поднять низкое давление? Съешьте кусочек чего-то соленого (селедки или огурца) и пейте побольше жидкости. Первая помощь при низком давлении - покой. Постарайтесь не нервничать, отдыхайте. В случае ухудшении состоянии сразу же обратитесь к врачу.

Однако пытаться отоспаться не стоит. Многие также не знают, почему нельзя спать при низком давлении. Оказывается, во время сна может случиться инсульт или инфаркт.

Пониженное давление: что пить

Врачи советуют пить при гипотонии гранатовый или виноградный сок. Также для профилактики резкого понижения давления пейте черный чай. В умеренных дозах допускается красное вино, главное - не злоупотреблять алкоголем.

Что есть при пониженном давлении

Диетолог и гастроэнтеролог Оксана Скиталинская считает, что при низком давлении точно не стоит голодать. Отказ от еды при гипотонии весьма опасен. Потому если у вас низкое давление - откажитесь от изматывающих диет, и голодания, пусть даже и лечебного.

При низком давлении стоит есть черный шоколад, соленые продукты, корицу и мед.

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