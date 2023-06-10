Рассказываем, как избавиться от мух во дворе, в частном доме или в квартире.

В летний период украинцы страдают от огромного количества надоедливых насекомых - мухи не исключение. Вешать некрасивые клейкие ленты не хочется, а использовать химические препараты и потом дышать ими - совсем плохой вариант.

Мы выяснили, какое есть самое сильное средство от мух, способное навсегда прогнать "жужжалок" из квартиры.

Как избавиться от мух быстро в домашних условиях - дедовский метод

Если вы ищете лучшее средство от мух в доме, то можете следовать примеру наших бабушек и дедушек - соорудить самодельную ловушку. Для нее вам понадобятся:

Видео дня

пластиковая бутылка объемом 1-2 литра;

клей или скотч;

варенье.

Технология простая - от бутылки нужно срезать верхнюю часть на 1\3. Затем перевернуть эту часть и вставить в бутылку горлышком вниз. Края закрепить скотчем или клеем, а внутрь приманки налить немного варенья. В конце ловушку следует поставить в теплое место и ждать - надоедливые мухи увязнут в липкой жидкости, а вы потом сможете их выбросить.

Как избавиться от мух с помощью уксуса и мыла

Второй вариант ловушки тоже несложный, кстати, бесплатный - ингредиенты для приманки точно найдутся у вас дома. Следуйте инструкции:

налить в стеклянную банку 300 мл уксуса и пару капель мыла;

потрясти емкость, чтобы появилась пена;

накрыть емкость пленкой и сделать несколько отверстий;

оставить ловушку на подоконнике.

Важно, чтобы перфорация по размеру подходила мухам - они пролезут внутрь, а обратно вылететь уже не смогут. Дальнейшая судьба насекомых полностью зависит от вас.

Как избавиться от мух народными средствами и с помощью трав

В качестве профилактической меры вы можете использовать простой раствор от мух - растворить 100 мл уксуса в литре теплой воды, смочить тряпку и протереть средством все поверхности в доме. Насекомым не нравится такой аромат, поэтому вряд ли они надолго останутся в вашем жилище.

Также стоит учитывать, какой запах не переносят мухи:

лаванду;

эвкалипт;

мяту;

гвоздику;

базилик.

Если разложить пучки вышеперечисленных трав по дому или поставить ароматизаторы с эфирными маслами, то мухи не будут посещать ваш дом или тут же вылетят на улицу, учуяв неприятный аромат.

Ранее мы говорили о том, как избавиться от муравьев в доме раз и навсегда подручными средствами.

Вас также могут заинтересовать новости: