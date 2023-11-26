Каждый сталкивался с тем, что вода в ванной не уходит. Это очень неприятная, но решаемая проблема. Самое главное - установить, что стало причиной.

Индивидуальная ванна, наверное, была одним из лучших изобретений человечества. Ведь так приятно принять горячий душ или окунуться в горячую воду. Ведь мытье уже давно выполняет не только гигиеническую функцию, но и расслабляющую или даже медитативную. Но крайне неприятна ситуация, когда вода из ванны не уходит.

УНИАН разбирался, что делать, если вода в ванне не уходит.

Почему плохо уходит вода в ванной

Эта проблема знакома абсолютно всем – и тем, кто живет в частном доме, и жителям многоэтажек. Есть несколько причин, почему в ванной не уходит вода:

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Эксплуатационные засоры. Подобная неприятность может возникнуть из-за отсутствия профилактики засоров. Причина проста – качество воды. Наличие солей в водопроводной воде приводит к снижению пропускной способности труб. Их стенки утолщаются из-за образующегося налета. Механические засоры. Зачастую, эта проблема возникает из-за того, что слив забивается мыльными остаткам, волосами, шерстью животных и прочим, что может перекрыть трубу. Техногенные засоры. Как правило, они возникают из-за нарушения строительных норм при монтаже ванны или труб канализации.

Если с первым и вторым случаем можно попробовать справиться самостоятельно, то при идентифицировании третьего вида засора лучше обратиться к специалисту.

Что делать, если вода не уходит из ванны

Решение проблемы исходит из причины ее возникновения. Так, если засор эксплуатационный или механический, то обычно используют специальные средства для прочистки труб или бытовую химию, к примеру, всем известный "Крот".

Если же не уходит вода в ванной после "Крота", то для решения этой проблемы можно использовать специальный трос, который механически ликвидирует засор.

Как правильно устранить засор в канализации тросом:

Аккуратно поместите конец троса отверстие трубы и размотайте его. Опускайте трос с трубу до тех пор, пока не почувствуете, что он уперся. Постарайтесь протолкнуть содержимое трубы. Если не выходит, то можно попробовать намотать то, что забило канализацию. Для этого выполняют круговые движения тросом. После того, как все загрязнения буду удалены, промойте трубу бытовой химией и водой.

Это довольно-таки трудоемкий процесс, поэтому лучше обратиться к специалисту, который точно все сделает правильно, и ситуация не усугубиться.

Бывают случаи, когда не уходит вода в ванной - засора нет. Тогда виной может быть недостаточный уклон труб или же проблемы со стыковкой ванны и стояка, а именно в их высоте. Здесь без профессиональной помощи не обойтись.

Как улучшить слив в ванной комнате

Улучшить слив в ванной можно несколькими способами. К примеру, можно заменить сифон на такой, у которого будут более плавные повороты.

Кроме того, можно попробовать увеличить высоту слива сантехники, или же понизить вход в стояк.

Правильное решение предложит лишь сантехник, поэтому не стоит самостоятельно решить эту проблему. Необдуманное решение может лишь усугубить проблему.

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