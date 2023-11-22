Рассказываем, как починить унитаз, если он течет, и при этом не отдать ползарплаты.

Если вы ни разу не сталкивались с проблемой, когда течет вода в унитаз после смыва, значит, вам крупно повезло. Как правило, такое часто встречается у людей, но далеко не все хотят решать это вызовом сантехника. УНИАН разобрался, как исправить ситуацию самостоятельно.

Почему после смыва вода продолжает течь - возможные причины

Для того чтобы понять, почему течет унитаз при сливе, нужно обратить внимание на состояние сантехники. Скорее всего, причиной регулярной течи будет поломка одной из систем:

Износ уплотнителя

Открыв бачок унитаза, вы увидите кольцо из резины или пластмассы, расположенное на выходе струи воды. Это уплотнитель, который "берет на себя" любые отложения (осадок, известняк, грязь). Если он сильно засорился, то мог износиться и начать пропускать воду не только в момент слива, но и постоянно.

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Поломка поплавка

Поплавок тоже находится внутри бачка, часто именно он становится причиной течи. Теряя свою герметичность, он не может подняться вверх, когда набирается вода - это можно распознать даже визуально.

Перекос сливного модуля

Самый главный признак такой поломки - заедание клавиши слива. Невооруженным глазом это тоже видно - бачок и модуль стоят не ровно, а под углом. Решается проблема просто - нужно демонтировать крышку и наладить положение клавиши.

Трещина в бачке

Удивительно, но факт - причиной течи может стать даже небольшая трещина в том месте сантехники, где бачок крепится к унитазу. В таком случае надо или качественно залатать "дыру" или поменять бачок на новый.

Что делать, если после смыва в туалете течет вода - решаем проблему

Поиск решения зависит от того, какая конкретно произошла поломка. УНИАН предлагает несколько вариантов устранения наиболее распространенных проблем - запишите себе инструкции.

Что делать, если с бачка течет вода из-за уплотнителя:

снять крышку бачка;

демонтировать уплотнитель;

приготовить любой моющий раствор;

почистить уплотнитель и осмотреть его.

Если обнаружилась трещина, то дальше его вычищать нет смысла - выбрасывайте и идите за новым. В случае, когда уплотнитель цел и невредим, достаточно просто тщательно вымыть его и поставить на место.

Что делать, если течет унитаз после слива из-за поплавка:

слить воду с бачка;

снять крышку с бачка;

нажать клавишу слива и посмотреть на поплавок;

если он не работает, снять бачок;

открутить поплавок, поставить новый;

установить бачок на место;

зафиксировать крышку и запорный кран.

Иногда после таких манипуляций приходится менять и клавишу - лучше сделать это, чтобы избежать подобной поломки в дальнейшем. Если механизм цел, то такого происходить не должно - заедание свидетельствует о проблеме.

Что делать, если течет вода в унитаз после смыва из-за трещины:

спустить воду из бака и демонтировать его;

открутить крепежи и подводку;

снять унитаз с подножки;

разложить сантехнику на полотенцах и высушить со всех сторон;

обработать трещины герметиком;

оставить сушиться;

установить на место унитаз, наполнить бак водой и оценить результат.

При работе с герметиком четко выполняйте все инструкции производителя, иначе у вас не получится сделать качественную "замазку". К тому же, учитывайте, что такое решение - это временная мера, лучше купить новый бачок.

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