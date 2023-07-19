Рассказываем, чем можно разбавить густое варенье и как реанимировать продукт.

Варенье - зимняя заготовка, которую начинают делать даже в июне, чтобы зимой лакомиться сладостью собственного производства. Иногда бывает так, что джем или варенье засахаривается - приходится что-то с ним делать. УНИАН расскажет, как правильно переварить варенье, чтобы сделать его менее густым.

Почему кристаллизуется сахар в варенье - главные ошибки

Первая и основная причина, почему джем или варенье засахарилось - вы нарушили технологию приготовления. Скорее всего, добавили слишком много сахара, а это привело к образованию кристаллов. Также причиной может быть и неплотное закрытие крышки, а еще - привычка пробовать варенье до консервирования. Если вы запустили ложку в сладкую массу, затем в рот, а после - опять в варенье, то не спрашивайте, почему варенье засахарилось в холодильнике или в погребе - скажите: "Спасибо", что отделались только этим, ведь от таких действий могла даже появиться плесень.

Как исправить засахаренное варенье - лайфхак

Для начала, вы должны точно знать, как выглядит засахаренное варенье, чтобы не перепутать его с нормальным продуктом. В банке с кристаллизировавшимся джемом вы увидите четкое расслоение - на дне емкости будет слой сахара, а вверху - ягоды или фрукты. Кроме того, вы можете даже наблюдать плавающие в банке куски сахара - это тоже признак засахаривания.

Видео дня

Рассказываем, что можно сделать с вареньем, если оно засахарилось:

соорудите водяную баню;

в нее опустите открытую банку с вареньем;

внутрь добавьте 2-3 ст.л воды;

нагрейте варенье до закипания;

включите огонь и оставьте на водяной бане до остывания;

разлейте по новым банкам и закройте крышками.

При отсутствии водяной бани или нежелании ее делать, можно воспользоваться микроволновкой. Поместите варенье в СВЧ-печь, включите ее на полную мощность на 5-7 минут. Продукт растает, но хранить долго его не получится - лучше сразу съесть или использовать для приготовления выпечки.

Можно ли есть засахаренное варенье и как предотвратить кристаллизацию

Естественно, употреблять такой продукт в пищу не запрещено - кроме затвердевания сахара, с ним больше ничего не происходит, никакого вреда организму вы причините. Зато можете учесть ошибки и сделать так, чтобы в будущем варенье не загустевало настолько:

всегда придерживайтесь пропорций, ничего не сыпьте "на глаз";

к кислым ягодам и фруктам добавляйте больше сахара, чем к сладким;

используйте метод прерывистой варки - закипело, выключили, остудили, снова закипело (и так 3-4 раза).

Полезный лайфхак: предотвратить засахаривание можно, добавив в варенье (перед закруткой) крахмал (150 гр на 1 кг ягод) или лимонную кислоту (5 гр, растворенных в 50 мл воды, на 1 кг ягод).

Вас также могут заинтересовать новости: