Рассказываем, как отучить собаку рыть ямы на участке и почему домашний питомец этим занимается.

Наблюдать за роющей ямы собакой довольно забавно - животное углубляется все дальше, с таким вдохновением отбрасывая землю, что поневоле улыбнешься. Но если это происходит не на пляже, а на вашей клумбе или газоне, то ничего забавного в этом уже нет. Чем посыпать землю, чтобы собаки не рыли, читайте в материале.

Почему собака роет яму и ложится в нее - возможные причины

Спешим успокоить разнервничавшихся хозяев - ваш любимый питомец вовсе не собрался умирать и не копает себе могильное место. Попробуем разобраться, почему собака начинает рыть землю.

Причин может быть несколько, и все они абсолютно природные:

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Слишком жаркая погода. Животное стремится докопаться до более глубоких прохладных слоев грунта и лечь в яму, чтобы охладиться.

Если ваша собака должна скоро ощениться, скорее всего, она готовит место для будущих деток.

Если кобель роет землю около ворот или забора, вероятно, он хочет выбраться с участка. Возможно, унюхал запах течной суки, тогда пса лучше привязать, поскольку остановить его будет сложно.

Некоторые удобрения содержат такие вещества, которые привлекают собак своим запахом.

Собака зарывает кость или игрушку на черный день.

Причиной любви к копанию может быть и элементарная скука или избыток энергии. Кроме того, повышенная страсть к такому занятию может наблюдаться у собак охотничьих пород - вполне возможно, что они стараются выкопать мышь или крота.

Собака роет ямы - как отучить питомца от вредной привычки

В первую очередь определите, уделяете ли вы своему любимцу достаточно времени, не скучно ли ему, пока вы занимаетесь хозяйственными делами. На участке всегда есть что делать, но это не отменяет обязанности заниматься с животным.

Что нужно сделать, чтобы собака не рыла ямы - несколько советов:

Увеличьте физические нагрузки на питомца. Собака, устав после длительной прогулки, набегавшись за мячом или с другими животными, вряд ли захочет еще и рыть землю.

Перенесите будку или уличное место пса в тень. Следите, чтобы у животного всегда было достаточное количество чистой прохладной воды, но не слишком холодной.

Разбросайте по двору игрушки, которые ваш пес с удовольствием грызет. Если он будет занят жеванием любимого мячика или каната, вряд ли станет копать ямы.

Используйте методы воспитания - команду "Фу", пристыдите питомца.

Попробуйте испугать громким звуком - проткните рядом с роющей собакой воздушный шар или погремите по пустому ведру, облейте водой. В крайнем случае, используйте электронный ошейник.

Если такие методы не помогают, можно посыпать нужные участки цедрой или свежей кожурой апельсина, лайма и подобных фруктов, запах любых цитрусовых собакам не по нраву. Также можно обработать землю специальным отпугивающим спреем. Обратите внимание: ни в коем случае не используйте его в том месте, которое предназначено для собачьего туалета (если собака выгуливается на участке).

А если любимец совсем никак не хочет отказываться от вредной привычки, то можно выделить ему какой-то кусочек земли, где его ямы не будут нарушать дизайн или вредить насаждениям, и приучить копать только там. Наругав за яму в неположенном месте, отведите пса туда, где можно, и начните якобы копать сами. Как правило, собака присоединяется, и тогда ее нужно похвалить.

Важно помнить, что собака роет землю не назло вам, а следуя природным инстинктам. Не ругайте за это сильно и ни в коем случае не бейте пса. Просто дайте понять, что вы недовольны таким его поведением и похвалите, если он послушался запрета.

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