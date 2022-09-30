Простые ежедневные привычки позволят избежать траты времени на генеральную уборку.

Что делать чтобы дома всегда был порядок - этот вопрос не дает покоя многим из нас, поскольку тратить время на уборку в выходные не всегда хочется.

Собственно для облегчения нашей жизни и придумали лайфхаки для поддержания чистоты в доме.

Первый из них - проветрите помещения, поскольку застоявшийся воздух выдает неубранную квартиру. А распылять освежители воздуха не нужно - резкий запах выдает желание замаскировать беспорядок.

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Ощущение порядка создадут пустые, незаставленные поверхности, такие как подоконники, тумбочки, комоды и столешница на кухне. Если вы не любите убирать просто не ставьте на них даже красивые домашние аксессуары.

Ответ на вопрос как заставить себя поддерживать чистоту в доме очень прост - выделяйте в день 10 минут, для того чтобы пройтись влажной тряпкой по полу и вынести мусор, не нужно кидаться расставлять разбросанные книги и переставлять мелочи на полках. Так вы сможете придерживаться чистоты в комнатах.

В целом, чтобы добиться чистоты и порядка в доме достаточно убрать с виду личные вещи и сложить грязную посуду в раковину.

Также следует учесть, что для того чтобы расхламить квартиру и поддерживать чистоту лучше выбросить все старые чеки, бумажки, а записные книжки положить в тумбочку.

А чтобы добиться идеальной чистоты в доме лучше убирайте прямо на ходу. Мойте посуду сразу после еды, протирайте стол, протирайте плиту сразу после готовки, а зеркало в ванной после умывания и,вуаля - на генеральную уборку больше не придется тратить половину выходного дня.

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