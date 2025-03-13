При использовании духов многим хочется, чтоб приятный аромат держался на них как можно дольше. Обычно для создания шлейфа на себе некоторые распыляют чрезмерное количество парфюма, но есть и более простые и практичные варианты, как сделать так чтобы духи держались дольше.
Ранее мы рассказывали, какой цвет волос подходит зеленоглазым.
Как пишет Mirror, в сети завирусился лайфхак, который позволяет экономно использовать парфюм и добиться долговечного аромата. Все дело в том, куда вы наносите духи - это не запястья, шея или грудь.
Как сделать чтобы духи держались дольше
Автор советует, куда наносить духи, чтобы пахнуть дольше, и это - волосы. Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, достаточно нанести несколько капель любимого аромата на расческу и расчесаться. Некоторые уверяют, что это продлевает жизнь аромату на несколько часов.
Чтобы духи держались дольше, распыляем духи на расческу и несколько секунд машем ею, чтоб испарился спирт, а затем расчесываем волосы.
В то же время эксперты предупреждают, что волосы - это плохой вариант, куда пшикать духи чтобы дольше держались, поскольку при прямом нанесении могут возникнуть проблемы.
По данным Healthline, все зависит от состава парфюма. Во многих спреях и духах содержатся этиловый спирт и тяжелые синтетические отдушки.
По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), этиловый спирт способен сушить кожу и волосы. По этой причине многие косметические компании выбирают для своих продуктов другие спирты.
Регулярное нанесение на волосы парфюма с плохим составом может их повредить и привести к ломкости, секущимся кончикам и пушистости.