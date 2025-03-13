При нанесении парфюма на это место он будет держаться на несколько часов дольше.

При использовании духов многим хочется, чтоб приятный аромат держался на них как можно дольше. Обычно для создания шлейфа на себе некоторые распыляют чрезмерное количество парфюма, но есть и более простые и практичные варианты, как сделать так чтобы духи держались дольше.

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Как пишет Mirror, в сети завирусился лайфхак, который позволяет экономно использовать парфюм и добиться долговечного аромата. Все дело в том, куда вы наносите духи - это не запястья, шея или грудь.

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Как сделать чтобы духи держались дольше

Автор советует, куда наносить духи, чтобы пахнуть дольше, и это - волосы. Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, достаточно нанести несколько капель любимого аромата на расческу и расчесаться. Некоторые уверяют, что это продлевает жизнь аромату на несколько часов.

Чтобы духи держались дольше, распыляем духи на расческу и несколько секунд машем ею, чтоб испарился спирт, а затем расчесываем волосы.

В то же время эксперты предупреждают, что волосы - это плохой вариант, куда пшикать духи чтобы дольше держались, поскольку при прямом нанесении могут возникнуть проблемы.

По данным Healthline, все зависит от состава парфюма. Во многих спреях и духах содержатся этиловый спирт и тяжелые синтетические отдушки.

По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), этиловый спирт способен сушить кожу и волосы. По этой причине многие косметические компании выбирают для своих продуктов другие спирты.

Регулярное нанесение на волосы парфюма с плохим составом может их повредить и привести к ломкости, секущимся кончикам и пушистости.

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