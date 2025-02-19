Идеально под зеленые глаза: ТОП-5 оттенков волос, которые 'освежают' лицо

Подбирать цвет волос стоит ориентируясь на подтон и цвет кожи.

Каждая девушка и женщина хочет быть красивой, чтоб внешность отражала ее вкусы, интересы и взгляды. Сегодня мы рассмотрим, какой цвет волос подходит к зеленым глазам. Его обладательницы - яркие представительницы прекрасного пола, которые выделяются в толпе. Однако неудачная покраска может все испортить.

Теперь рассмотрим детально, какой цвет волос подходит под зеленые глаза.

Какой цвет волос подходит к зеленым глазам: фото

Существует пять прекрасных вариантов, которые подойдет таким девушкам:

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шоколадный;

золотистый;

медный;

темно-рыжий;

черный.

Зеленоглазым леди подойдут практически все оттенки рыжей, золотистой или красной палитры. Если вам хочется натуральности, то выбор можно остановить на русом цвете, который будет переходить в рыжий.

Для девушек с белой или просто светлой кожей хорошо подойдут коричневый и светло-каштановый оттенок, в то же время окрашивание в жемчужный или платиновый блонд будут благородно смотреться с холодными зелеными глазами и фарфоровой кожей. Еще одним хорошим вариантом будут бронзовые оттенки.

Смуглая кожа лучше сочетается с кофейно-шоколадной гаммой. Также можно попробовать бронзовый и бордовый цвета.

Еще один нюанс касательно того, как узнать какой цвет волос подходит, это определение подтона кожи - теплый или холодный он у вас. Это поможет лучше ориентироваться в подходящих вам оттенках.

Вот подходящие комбинации оттенков глаз и волос

зелено-голубой цвет - карамельный, ореховый оттенок;

каре-зеленый - медовый, коньячный;

светло-зеленый - карамельный и модный оттенок капучино;

янтарно-зеленый - рыжий и холодный блонд;

изумрудный - насыщенный каштановый, рыжий и карамельный.

К счастью, в наш цифровой век существует и легкий способ, как понять какой цвет волос подходит вам, а какой - нет. Есть множество фильтров и масок в приложениях, чтоб "примерять" разные стили.

Ранее УНИАН рассказывал, какой цвет волос подходит под карие глаза.

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