Когда собирать тыкву на огороде и как ускорить её созревание - советы дачникам.

В зависимости от сорта тыквы этот овощ собирают на участках с начала сентября по ноябрь. Если поторопиться с уборкой, то получите плоды с твердой и безвкусной мякотью. Ну а если поспешите, то овощи начнут быстро гнить. Называем основные признаки спелости культуры и рассказываем, как искусственно ускорить созревание тыквы.

Ранее мы писали, когда собирать помидоры на участке и можно ли срывать томаты зелеными.

Когда и как надо убирать тыкву с огорода

Каждый сорт тыквы имеет свой срок дозревания. Эти овощи делятся на скороспелые (дозревают примерно в середине августа), среднеспелые (созревают в середине сентября) и позднеспелые (готовы к уборке в октябре). Более поздние сорта дольше хранятся и их можно собирать недоспелыми. Мускатные тыквы срезают позднее всех - при наступлении первых заморозков.

Собирать тыквы с куста нужно аккуратно, чтобы не оторвать плодоножку. Без хвостика овощ быстро сгниет. Опытные дачники советуют срезать тыквы садовыми ножницами и оставлять хвостик длиной 3-4 см. После сбора плоды хранят в картонном или деревянном ящике подальше от остальных овощей и фруктов.

Признаки спелости тыквы

Плодоножка спелой тыквы светлая и сухая, на ощупь напоминает древесину.

спелой тыквы светлая и сухая, на ощупь напоминает древесину. Кожица достаточно плотная и не протыкается ногтем.

достаточно плотная и не протыкается ногтем. На тыкве четко просматриваются полоски и линии.

и линии. Звук при постукивании должен быть глухим.

при постукивании должен быть глухим. Листья у спелой тыквы начинают увядать и засыхать - это яркий признак того, что овощ готов к сбору.

Как ускорить созревание тыквы

Опытные дачники придумали много способов искусственно ускорить созревание тыквы, чтобы получить урожай раньше срока.

Если на кусте много мелких тыковок - обрежьте самые маленькие и оставьте только 3-4 самых крупных. Так растение не будет тратить энергию на питание маленьких плодов. Растение созреет быстрее и даст более крупные плоды, если удобрять его в период плодоношения. Мы уже писали, чем подкормить тыкву в августе. Примерно за 2-3 недели до первых ожидаемых морозов сделайте прищипку верхних побегов тыквы. Для этого на растении оставляют одну или две главные плети, а остальные стебли обрезают после четвертого листа. Стебли, которые обрезаются, должны достигать в длину не менее 1,5 м. Если тыква в вашем регионе всегда созревает долго, попробуйте высадить их в огород из горшочной рассады. Это значительно ускорит созревание плодов.

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