Как правильно посадить семена тыквы и в какие даты июня лучше всего это делать - узнайте в материале УНИАН.

Тыква - теплолюбивое растение, которое лучше начинать высаживать в середине июня. Почва должна хорошо прогреться, а заморозки - уйти насовсем, иначе урожай будет скудным. УНИАН расскажет, как посадить тыкву рассадой и в открытый грунт.

Ранее мы говорили о том, когда можно сажать листовой салат весной.

Как правильно посадить тыкву на рассаду

Перед тем, как высаживать тыкву на рассаду, нужно подготовить семечки. Для этого выбирайте наиболее крупные экземпляры, прогревайте неделю на подоконнике (либо несколько часов в нагретой до 50°C воде), а затем оставляйте во влажной ткани. Подготовленные таким образом семена лучше приживутся в почве и дадут более богатый урожай.

Через 2-3 дня семечки начнут проклевываться и их можно пересаживать в торфяные стаканчики или контейнеры. Помните о том, что высаживать тыкву на рассаду нужно за 2-3 недели до пересадки ее в открытый грунт.

Как правильно посадить семена тыквы в открытый грунт

Высаживать бахчевые культуры в почву можно лишь тогда, когда вы будете уверены в отсутствии заморозков. Земля должна прогреться минимум до 12-15°C. Разрыхлите почву, сделайте "бороздки" и засейте семена тыквы в лунки на расстоянии 1-1.5 м друг от друга. Тыквы могут не очень хорошо созревать, поэтому рекомендуется класть в каждую лунку по 3-4 семечки, чтобы потом выбрать лучшие сеянцы, а остальные убрать.

Для бахчи выбирайте солнечное место, перед посадкой почву следует разрыхлить и удобрить. Саму процедуру выращивания тыквы лучше проводить в пасмурный день после обеда. Лучшие предшественники - картофель, бобовые (горох, фасоль), корнеплоды и лук. А после кабачков, патиссонов, арбуза, дыни и огурцов тыкву высаживать нельзя.

Когда сажать тыкву по лунному календарю

Каждый огородник знает, что в месяце существуют удачные дни для посадки той или иной культуры. Так как май уже заканчивается, УНИАН предлагает список положительных дат и на следующий месяц:

Благоприятные дни для посадки тыквы в мае 2022 : 1-6, 10-15, 19, 24, 31 число.

: 1-6, 10-15, 19, 24, 31 число. Благоприятные дни для посадки тыквы в июне 2022 : 1-3, 7-13, 16, 19, 20, 24-30 число.

Помните о том, что высаживать любые растения, в том числе и тыкву, нельзя в новолуние и полнолуние.

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