В чем особенность новой луны этого месяца и что можно делать в новолуние 30 мая - читайте на УНИАН.

Астрологи считают, что новолуние и полнолуние - это всегда знак к обновлению. Луна вступает в новую фазу, а значит обладает мощным потоком энергии, который воздействует на все живое на Земле. УНИАН расскажет, каким будет новолуние в мае 2022 и что принесет украинцам.

Ранее мы говорили о том, какие самые опасные дни 2022 выпадают на май и что нужно знать об этих датах.

Новолуние 30 мая 2022 года - время и особенности

В 2022-м году новолуние случится 30 мая в 14:30 по Киеву. Земной спутник окажется в знаке Близнецов, а название у него в этом месяце особенно мистическое - "Черная Луна".

Из-за того, что новолуние совпадает с днем Гекаты, велики шансы ухудшения самочувствия. Апатия, чувство растерянности и нерешительности, жажда конфликта или вспыльчивость - все это результаты энергетического потока луны. Вполне вероятно, что обострятся хронические заболевания и разногласия, а любые дела будут "валиться из рук".

Также помните, что в этот период все еще активен Ретроградный Меркурий 2022.

Что нельзя делать в новолуние 30 мая

Астрологи в такой опасный период категорически запрещают:

планировать будущие дела;

совершать крупные покупки и назначать встречи;

выходить замуж и венчаться;

переезжать и отправляться в отпуск;

осуществлять задуманное.

Лучшее, что вы можете сделать в такой период - избавиться от накопившихся проблем и решить "мелкие" задачи. Не мечтать, а действовать - составить перечень необходимых действий и четко следовать ему. Также можно остаться наедине с собой и отдохнуть, перезагрузив организм.

Новолуние в мае 2022 - гороскоп

Эксперты по эзотерике дали несколько советов для каждого знака Зодиака о том, как легче пережить новолуние 30 мая и к чему готовиться:

Овен - старайтесь безвозмездно помогать людям, добро вам вернется.

Телец - уделите время семье и дому, тогда получится решить волнующие вас вопросы.

Близнецы - не бросайте слов на ветер и не давайте обещаний, иначе не сможете их сдержать.

Рак - ограничивайте свое общение, особенно с посторонними, сейчас не лучший период для коммуникаций.

Лев - самое время попрощаться с людьми, которые вам в жизни не нужны, начинайте расставаться без сожаления.

Дева - вы будете подвержены резкой смене настроения, в основном, из-за трудного периода в жизни, поэтому старайтесь искать в происходящем хорошее.

Весы - благоприятный период для вас, все, что нужно - это собрать волю в кулак и действовать.

Скорпион - невероятно удачный день, можете обрести счастье в личной жизни или увлечениях, главное - не отказывайтесь от своих идей.

Стрелец - негативные энергии приведут к напряженному состоянию, совет - обходите трудности, а не пытайтесь преодолеть.

Козерог - если вам покажется, что силы на исходе, обратитесь к своим близким - они дадут совет.

Водолей - старайтесь не рубить с плеча, а мыслить рационально, прямо сейчас резко менять жизнь - не лучшая идея.

Рыбы - вполне вероятно ухудшение настроения, лекарство - провести время с близкими и не закрываться в себе.

В период Черной луны старайтесь помогать окружающим, не спорить и не конфликтовать, нести в мир только положительную энергию. Радуйтесь мелочам и не поддавайтесь на провокации, тогда ваша жизнь сложится удачно.

Вас также могут заинтересовать новости: