Астрологи считают, что новолуние и полнолуние - это всегда знак к обновлению. Луна вступает в новую фазу, а значит обладает мощным потоком энергии, который воздействует на все живое на Земле. УНИАН расскажет, каким будет новолуние в мае 2022 и что принесет украинцам.
- Новолуние 30 мая 2022 года - время и особенности
- Что нельзя делать в новолуние 30 мая
- Новолуние в мае 2022 - гороскоп
Ранее мы говорили о том, какие самые опасные дни 2022 выпадают на май и что нужно знать об этих датах.
Новолуние 30 мая 2022 года - время и особенности
В 2022-м году новолуние случится 30 мая в 14:30 по Киеву. Земной спутник окажется в знаке Близнецов, а название у него в этом месяце особенно мистическое - "Черная Луна".
Из-за того, что новолуние совпадает с днем Гекаты, велики шансы ухудшения самочувствия. Апатия, чувство растерянности и нерешительности, жажда конфликта или вспыльчивость - все это результаты энергетического потока луны. Вполне вероятно, что обострятся хронические заболевания и разногласия, а любые дела будут "валиться из рук".
Также помните, что в этот период все еще активен Ретроградный Меркурий 2022.
Что нельзя делать в новолуние 30 мая
Астрологи в такой опасный период категорически запрещают:
- планировать будущие дела;
- совершать крупные покупки и назначать встречи;
- выходить замуж и венчаться;
- переезжать и отправляться в отпуск;
- осуществлять задуманное.
Лучшее, что вы можете сделать в такой период - избавиться от накопившихся проблем и решить "мелкие" задачи. Не мечтать, а действовать - составить перечень необходимых действий и четко следовать ему. Также можно остаться наедине с собой и отдохнуть, перезагрузив организм.
Новолуние в мае 2022 - гороскоп
Эксперты по эзотерике дали несколько советов для каждого знака Зодиака о том, как легче пережить новолуние 30 мая и к чему готовиться:
Овен - старайтесь безвозмездно помогать людям, добро вам вернется.
Телец - уделите время семье и дому, тогда получится решить волнующие вас вопросы.
Близнецы - не бросайте слов на ветер и не давайте обещаний, иначе не сможете их сдержать.
Рак - ограничивайте свое общение, особенно с посторонними, сейчас не лучший период для коммуникаций.
Лев - самое время попрощаться с людьми, которые вам в жизни не нужны, начинайте расставаться без сожаления.
Дева - вы будете подвержены резкой смене настроения, в основном, из-за трудного периода в жизни, поэтому старайтесь искать в происходящем хорошее.
Весы - благоприятный период для вас, все, что нужно - это собрать волю в кулак и действовать.
Скорпион - невероятно удачный день, можете обрести счастье в личной жизни или увлечениях, главное - не отказывайтесь от своих идей.
Стрелец - негативные энергии приведут к напряженному состоянию, совет - обходите трудности, а не пытайтесь преодолеть.
Козерог - если вам покажется, что силы на исходе, обратитесь к своим близким - они дадут совет.
Водолей - старайтесь не рубить с плеча, а мыслить рационально, прямо сейчас резко менять жизнь - не лучшая идея.
Рыбы - вполне вероятно ухудшение настроения, лекарство - провести время с близкими и не закрываться в себе.
В период Черной луны старайтесь помогать окружающим, не спорить и не конфликтовать, нести в мир только положительную энергию. Радуйтесь мелочам и не поддавайтесь на провокации, тогда ваша жизнь сложится удачно.