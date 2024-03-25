Чтобы не пропустить сезон карася, нужно знать, когда он просыпается.

Рыбалка – любимое занятие для многих, которое позволяет отвлечься и расслабиться. После зимы начинается новый сезон, когда можно снова наловить любимой рыбы. О том, когда начинает клевать карась и на что именно – расскажем в материале.

На что клюет карась – лайфхаки опытных рыбаков

Больше всего весной эта рыба предпочитает наживки животного происхождения, такие как червь, опарыш или мотыль. Из растительных, которые в основном применяются летом, рыба-карась может клюнуть только на наживку в виде пропаренной перловки. Тем не менее в том, какая самая лучшая наживка для карася, у профессионалов-рыбаков сомнений нет – первое место у красного навозного червя.

Как лучше всего привлечь карася – эффективный метод

В среде рыбаков мнения, какая прикормка лучше для карася весной, немного расходятся: одни считают, что это смесь отваренной перловки, пшена и макухи. Другие же уверены, что чесночный запах манит эту рыбу, при чем, в основном крупных особей. В данном случае можно попробовать оба метода, определив самостоятельно более эффективный.

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Когда клюет карась – выбирайте время правильно

Рыбаки знают, что клев любой рыбы имеет определенное время, как сезонное, так и суточное. Чтобы поймать желанную рыбу, надо точно знать, когда весной просыпается карась. Эти рыбы после зимы и схождения льда с поверхности водоемов начинают активную деятельность тогда, когда температура воды достигает 12 градусов. Поэтому сезон карася может открыться как в марте, так и в апреле, зависимо от погоды. Когда начинается активная поклевка карася, его можно поймать в основном на мелководье среди растений, где он питается после зимы перед нерестом.

Чтобы не потратить время зря, не менее важно учитывать и время суток для ловли рыбы. Ответ на вопрос, когда лучше клюет карась - утром или вечером - очевиден для людей хоть немного разбирающихся в рыбалке. В этом плане он не отличается от других рыб: начинается клев с самого утра, а к обеду его активность постепенно падает. Ближе к вечеру, когда начинает клевать карась снова, появляется возможность пополнить свой утренний улов.

Ранее мы писали, как сделать, чтобы клевала рыба и получить хороший улов.

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