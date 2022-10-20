В чем варить кофе на плите и как готовить кофе в кофемашине – простые советы на УНИАН.

Во многом вкус кофе зависит от способа его приготовления и потраченного времени. Разбираемся, в чем лучше всего варить кофе.

Что лучше – кофеварка или турка

Выбирайте специальную турку или ковшик (чашку для варки кофе). Но, чтобы напиток получился насыщенный и не испортил вам день, молоть зерна надо непосредственно перед заваркой.

Как готовить кофе в турке

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Готовить кофе в турке следует до той поры, когда кофе не начнет закипать. Уменьшите огонь на плите до появления пенки. А вот саму пенку желательно не повреждать, чтобы сохранить запах.

Чтобы напиток получился взбадривающий – добавьте в него немного холодной воды. Оседанию гущи способствует постукивание по турке чайной ложкой сразу же после варки.

В какой кофеварке самый вкусный кофе

Вместо турки многие избирают гейзерную кофеварку – ту самую штуку для варки кофе. Суть ее работы состоит в паре – кипяток под естественным давлением поднимается к ситечку с зернами: вода насыщается вкусом кофе и собирается в верхнем отделении.

Гейзерная кофеварка узнаваема по характерной ребристой емкости в форме песочных часов. В среднем (в зависимости от модели) вмещает до 12 чашек.

Гейзерная кофеварка – как варить

В отличии от турки, варка кофе в гейзерной кофеварке состоит всего из трех этапов. Сперва вам следует залить холодную воду в нижний отсек, далее – поставить прибор на плиту и дождаться, когда вода закипит.

В данном случае вам не нужно постоянно контролировать процесс, потому рисков, что кофе "убежит", нет. К тому же, кофеварка уведомит вас, когда напиток будет готов.

Отдельно стоит упомянуть полезный способ, как готовить кофе в кофемашине. Чтобы сварить, например, эспрессо, необходимо заранее перемолоть зерна (слишком мелкий помол придаст кофе неприятную горечь), затем спрессовать их "холдере" до формы "таблетки". Потом установить сам "холдер" в группу и включить пролив воды. При выполнении всех рекомендаций, экстракция занимает не больше 30 секунд.

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