Владельцам питомцев надо знать, какой корм лучше выбрать для кошек, котов и котиков.

Многие из нас держат домашних любимцев, о которых мы заботимся и любим их побаловать. При этом важно знать, как за ними правильно ухаживать и кормить. Какой корм лучше для котов, а какой им не стоит давать – читайте в материале.

Какой корм лучше покупать для кота – советы для кошатников

Чтобы здоровью вашего питомца ничего не грозило, нужно четко определиться, каким кормом кормить кошку. Важно, чтобы кот получал в нужном количестве минералы, белки, жиры и углеводы. Но этого невозможно достичь при самостоятельном приготовлении пищи для животных. Поэтому лучшим буде решение о выборе для питомца соответствующего корма, закрывающего все потребности его организма, обеспечивая необходимыми витаминами и питательными элементами.

Корма для котов делятся по классам (качество ингредиентов и состава), форматам (сухой и влажный). Чем выше класс - тем выше и его цена. Вполне логично, что указать, какой корм для кошек советуют ветеринары, весьма просто - лучше выбирать высшие классы, так как в них составляющие натурального происхождения и практически нет вредных для здоровья добавок в составе.

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Чтобы определиться, какой корм для кошек лучше выбрать – влажный или сухой, нужно ориентироваться на их преимущества и недостатки, а также предпочтения самого питомца. Укажем основные плюсы и минусы этих кормов:

Сухие корма просты для хранения.

Кормить любимцев ими очень легко, просто определив нужную порцию.

Там много питательных веществ, а производителей огромное количество.

Кроме того, питомцы очищают зубы во время питания такими кормами.

Важно следить, чтобы кот выпивал достаточное количество жидкости для избегания проблем с его мочеполовой системой.

Во влажных кормах много жидкости, что предотвращает возникновение проблем с ЖКТ и почками у котов, имеет позитивное влияние на мочеполовую систему и уменьшает риски появления ее заболеваний.

Эти корма из-за порционного формата (рассчитано на один или два приема пищи) очень удобны.

Они нравятся питомцам из-за насыщенного вкуса и аромата.

Но одним из недостатков корма влажного типа является то, что его нельзя оставить в кормушке, если кот его не доел. Он быстро портится, а хранить уже открытый пакет корма надо в холодильнике на протяжении не дольше суток .

Перед тем, как выбирать корм для домашнего любимца, обязательно обратите внимание на эти моменты во избежание проблем с кормежкой.

Что должно быть в составе хорошего корма для кошек – не упустите из виду

Чтобы знать, как выбрать корм для кошек по составу, надо в первую очередь смотреть на наличие в нем полезных питательных веществ и витаминов. Опишем ключевые моменты при просмотре того, из чего он состоит:

В состав корма должно входить не менее половины белков, обязательно с животным происхождением (из рыбы, мяса или птицы).

В корме допустимо наличие не больше 5% злаков, а также должна присутствовать в составе клетчатка.

Надо внимательно проверить качество жиров, которые могут добавляться в виде мясных субпродуктов из печени или почек.

Крайне важно, чтобы консерванты и другие добавки не представляли опасность для здоровья питомцев, а наличие большого количества ароматизаторов с различными красителями является плохим сигналом, и такой корм лучше не брать.

Какие корма лучше не давать кошкам – важные моменты

Когда вы выбираете корм для питомца, то нужно ориентироваться не только на состав и общие рекомендации, но и на состояние самого кота. Если его здоровье начало ухудшаться, изменился стул, он начал много пить воды, не хочет кушать, стал вялым, то нужно немедленно перестать давать ему этот корм и обратиться к ветеринару.

Поэтому составлять черный список кормов для кошек не является целесообразным, просто надо ориентироваться приоритетно на реакцию животного на еду, а также на указанные ранее рекомендации относительно класса, формы и состава кормов.

Ранее мы писали, что категорически нельзя давать собаке, рассказав, какая ошибка может стать смертельной.

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