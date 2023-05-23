Сало - популярный украинский продукт, который есть практически в каждом холодильнике. Оно хорошо насыщает, может храниться годами и, как утверждают диетологи - сало очень полезно. Правда, не все. УНИАН разбирался, какое сало и кому можно есть без опаски, а какое наоборот - вредно для здоровья.
Сало - это слой жира, который содержит витамины, полиненасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты и богат селеном. Пользу сала трудно переоценить: оно укрепляет иммунитет, противостоит раковым заболеваниям, защищает сосуды от атеросклероза, улучшает обмен веществ и имеет хорошее желчегонное свойство. Но, оказывается, не все сало одинаково полезно.
Чем вредно сало
Сало бывает разных видов: сырое соленое, копченое, вареное и жареное. Среди всех полезно есть только сырое соленое сало - после посола оно практически не теряет своих полезных свойств.
При варке из сала просто "уходят" полезные вещества. Самым вредным считается копченое сало и жареное сало. При такой обработке в продукте образуются вредные для здоровья канцерогены, а, злоупотребляя им, можно "заработать" панкреатит, холецистит, камни в желчном пузыре и высокий уровень холестерина в крови. Поэтому врачи советуют отказаться от жареного и копченого сала или, в крайнем случае, не увлекаться им. Впрочем, сырое соленое сало можно тоже не всем.
Чем опасно сырое сало и кому его есть нельзя
Сырое, но соленое сало тоже может быть опасно для здоровья некоторых людей. Врачи не рекомендуют употреблять его:
- при заболеваниях печени;
- с заболеваниями почек;
- при желчекаменной болезни;
- при панкреатите;
- при холецистите;
- при нарушении холестеринового обмена;
- людям с лишним весом - можно только после индивидуальной консультации врача-диетолога.
Также врачи предупреждают, что нельзя есть старое желтое сало - в нем могут содержаться вредные для организма канцерогены и токсины.
Самое полезное - несоленое сырое сало. Его можно есть каждый день, но в пределах разумного - 20-25 г, это 1-2 кусочка.
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