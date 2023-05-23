Не все сало одинаково полезно - рассказываем, от какого продукта лучше отказаться, чтобы не "заработать" проблем со здоровьем.

Сало - популярный украинский продукт, который есть практически в каждом холодильнике. Оно хорошо насыщает, может храниться годами и, как утверждают диетологи - сало очень полезно. Правда, не все. УНИАН разбирался, какое сало и кому можно есть без опаски, а какое наоборот - вредно для здоровья.

Сало - это слой жира, который содержит витамины, полиненасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты и богат селеном. Пользу сала трудно переоценить: оно укрепляет иммунитет, противостоит раковым заболеваниям, защищает сосуды от атеросклероза, улучшает обмен веществ и имеет хорошее желчегонное свойство. Но, оказывается, не все сало одинаково полезно.

Чем вредно сало

Сало бывает разных видов: сырое соленое, копченое, вареное и жареное. Среди всех полезно есть только сырое соленое сало - после посола оно практически не теряет своих полезных свойств.

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При варке из сала просто "уходят" полезные вещества. Самым вредным считается копченое сало и жареное сало. При такой обработке в продукте образуются вредные для здоровья канцерогены, а, злоупотребляя им, можно "заработать" панкреатит, холецистит, камни в желчном пузыре и высокий уровень холестерина в крови. Поэтому врачи советуют отказаться от жареного и копченого сала или, в крайнем случае, не увлекаться им. Впрочем, сырое соленое сало можно тоже не всем.

Чем опасно сырое сало и кому его есть нельзя

Сырое, но соленое сало тоже может быть опасно для здоровья некоторых людей. Врачи не рекомендуют употреблять его:

при заболеваниях печени;

с заболеваниями почек;

при желчекаменной болезни;

при панкреатите;

при холецистите;

при нарушении холестеринового обмена;

людям с лишним весом - можно только после индивидуальной консультации врача-диетолога.

Также врачи предупреждают, что нельзя есть старое желтое сало - в нем могут содержаться вредные для организма канцерогены и токсины.

Самое полезное - несоленое сырое сало. Его можно есть каждый день, но в пределах разумного - 20-25 г, это 1-2 кусочка.

Ранее мы подробно рассказывали, почему хочется сала и в чем его польза.

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