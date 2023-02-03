Сколько сала можно съедать в день и как оно влияет на ваш организм - читайте ниже.

Сало - один из самых популярных и знаменитых продуктов украинской кухни. Оно является своего рода визитной карточкой Украины и зачастую есть в каждом доме. Это не только вкусный, но и полезный продукт.

Наверняка вы иногда замечали, что вам вдруг резко захотелось сала. Почему так происходит - рассказываем ниже.

Ранее УНИАН писал о том, кому нельзя есть свиное сало. Советуем ознакомиться с этим материалом, чтобы не подвергать здоровье опасности.

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Почему хочется сала - главные причины

Иногда желание поесть сало может возникнуть само по себе. Если после того, как вы его съели, тяга не проходит, это может свидетельствовать о некоторых проблемах со здоровьем.

Чаще всего постоянно хочется сала людям с неправильным рационом питания, в котором не хватает жиров. Многие ошибочно считают, что если убрать жиры из ежедневного употребления, то можно быстрее избавиться от нежелательных килограммов, но так делать нельзя. Подобные эксперименты с диетой могут серьезно навредить вашему организму и привести к сбою в обмене веществ. Это, в свою очередь, только усилит тягу к жирным продуктам, в том числе и к салу.

Однако могут быть и другие причины, по которым людям хочется соленого сала или же сала с чесноком. К примеру, это может говорить о дефиците витаминов D, Е и А в организме. Кроме того, может не хватать селена, кальция и ряда других минералов.

Что происходит с организмом, когда вы едите сало

Сало на 90% состоит из различных жиров. В разумных количествах оно является очень полезным для вашего организма. Этот продукт богат витаминами А, Е и D, которые помогают поддерживать нормальную работу вашего организма. Можно сказать, что это своего рода мультивитаминка.

Например, если за обедом вы съедите 1-2 кусочка сала, то поможете избавить свой организм от "плохого" холестерина и очистите ваши кровеносные сосуды. Будет еще лучше, если вы дополните сало чесноком. К тому же, сало не перегружает печень. А вот энергия и ощущение сытости на долгое время вам обеспечены.

Многие также советуют есть сало перед выходом на улицу в холодное время года. Секрет в том, что оно обладает согревающим свойством, так как насыщает ваш организм полезными жирами.

Если верить ученым, то с помощью употребления сала можно улучшить свои умственные способности. Воздействие сала на ваш мозг сравнимо с шоколадом. Сало, к тому же, помогает защититься от онкологических заболеваний, укрепляет иммунитет и позитивно влияет на свертываемость крови.

Чем полезно сало для желудка

Употребление сала положительно сказывается на пищеварении. Этот продукт стимулирует регулярный отток желчи из желчного пузыря, что защищет вас от ее застоя и сгущения. В свою очередь, это устраняет воспалительные процессы как в желчном пузыре, так и в печени.

Этот продукт также способствует выделению других ферментов, которые нужны для нормального пищеварения. А вот баланс этих ферментов улучшает обмен веществ.

К тому же, жирные кислоты и витамины, которые содержатся в сале, уменьшают воспаление в желудке и кишечнике.

Можно ли есть сало каждый день

Не секрет, что каждый продукт стоит употреблять с умом. В умеренных количествах сало можно есть каждый день.

Если же говорить о том, сколько сала можно употреблять в день, врачи говорят, что при обычном образе жизни людям стоит съедать 15-20 граммов. Для спортсменов или людей с высокой физической нагрузкой суточная норма достигает до 50 граммов.

Однако обратите внимание, людям с лишним весом, проблемами с пищеварением, почками и печенью салом злоупотреблять не стоит.

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