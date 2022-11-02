Оказывается, есть продукты, которые напрямую влияют на сон и могут лишить вас отдыха на всю ночь.

Многие даже не задумываются о том, какая еда вызывает бессонницу. Замечали ли вы, что иногда после плотного ужина о сне не хочется даже и думать? Все дело в том, что некоторые продукты "отбивают" весь сон. Если вы будете знать, что нельзя при бессоннице, вы начнете полноценно отдыхать ночью и это скажется на вашей продуктивности днем.

Какие продукты влияют на бессонницу и что можно есть на ночь чтобы хорошо спать, читайте на УНИАН.

Что нельзя есть перед сном

Ученые уже знают, какая еда вызывает бессонницу. Продукты, мешающие сну, могут быть в любом холодильнике. Это жирная пища, свинина, авокадо, рыба, овощи и консервация. Если на ужин вы хотите полакомиться курицей гриль с салатом и запить все это вином - то такое меню можно смело называть "вредым советом" о том, как вызвать бессонницу в домашних условиях, и даже не надеяться на крепкие сновидения.

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Продукты мешающие сну, такие как мясо или шоколад, оказывают стимулирующие действия и попросту не дадут организму настроиться на отдых. Откажитесь от алкоголя и жирной пищи, помимо хорошего сна вы получите еще и хорошую фигуру, ведь переедать на ночь совсем не полезно для талии.

Какие продукты хорошо влияют на сон

Что есть на ужин для хорошего сна? Попробуйте полакомиться сбалансированным и полезным ужином без жирной еды. Отлично влияют на сон нежирная рыба, миндаль, индейка, рис и киви. Эти продукты хорошо влияют на сон и помогут вам быстро уснуть. Капуста от бессонницы тоже вас спасет, немного квашеного или тушеного овоща отлично дополнят ужин и положительно скажутся на сне.

Ну а если вы не знаете, что пить перед сном чтоб хорошо спать, то попробуйте выпить теплого молока и ромашкового чая. Также отлично влияют на сон вишневый сок, кокосовая вода и чай с мятой.

Кстати, ученые даже называли ягоды от бессонницы. Если вы хотите хорошо спать, то перед сном можно поесть немного вишен. Эта ягода - лучший источник мелатонина, гормона, который отвечает за крепкий сон.

Какие лекарства вызывают бессонницу

Для хорошего сна недостаточно знать, какие продукты вызывают бессонницу. Учитывайте и другие факторы. Оказывается, многие лекарства влияют на сон, а точнее вызывают бессонницу. Узнайте, что нельзя при бессоннице и какие лекарства вызывают бессоницу, ведь многие препараты могут оказаться в вашей аптечке.

На сон влияют сердечные препараты, лекарства от депрессии, гормональные препараты, стероиды, лекарства от Альцгеймера и астмы. Также стоит внимательнее отнестись к употреблению БАДов в вечернее время. Такие добавки могут напрочь "отбить" весь сон. По мнению провизоров, бессонницу могут вызвать также лекарства от простуды и гриппа, обезболивающие, таблетки для похудения и препараты для прекращения курения.

Что поможет от бессонницы: полезные советы перед сном

Но если вы уже нарушили "правила" и "согрешили", съев что-то из продуктов, которые плохо влияют на сон, вам нужно знать, что может помочь при бессоннице. Проветрите комнату, займитесь расслабляющей йогой или примите горячую ванну. Ну а самые полезные перед сном звучат так: уберите подальше телефон, выключите телевизор и постарайтесь расслабиться. Не думайте о плохом, помечтайте и представьте что-то хорошее.

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