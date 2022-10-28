В статье УНИАН вы узнаете, как отмыть тарелки от застарелого жира.

Многие хозяюшки жалуются, что средства для посуды не всегда настолько эффективны, как хотелось бы. Тем более они могут провоцировать аллергию на руках, что и вовсе затрудняет мытье посуды. Но оказывается, есть дешевое и проверенное средство, которое поможет вам очистить посуду от застарелого жира.

Этим универсальным средством оказалась сода, которой к тому же еще можно очистить унитаз.

Как отмыть тарелки от застарелого жира

Если вы постоянно задаетесь вопросом, в чем замочить жирную посуду, то ответ очень простой - в растворе пищевой соды. Для этого вам понадобятся 2-3 ложки соды на литр воды. Сложите грязную посуду в большую ёмкость и залейте ее подогретым раствором. Оставьте на минут 30-40, а затем с помощью губки промойте ее под теплой проточной водой.

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Интересно, что с помощью соды можно убрать не только жир, но и желтый налет на посуде.

Как отмыть посуду от налета

Наверняка вы замечали на посуде не только желтый налет, связанный с жесткостью воды и не качественным моющим средством, но и от чая. Изначально рекомендуется попробовать очистить налет содой, но если вам недостаточно блеска, можете воспользоваться другими способами.

Например, очистить налет могут еще соль, кола и даже спирт.

Соль. Нужно растворить две столовые ложки соли в двух-трех ложках теплой воды. Залейте этим раствором чашки с желтым налетом и оставьте на полчаса. Затем тщательно промойте их под проточной водой.

Кола. Известно, что в таких случаях помогает и кола. Газировку стоит налить до краев и оставить на всю ночь. При этом лучше не использовать колу для белых кружек, чтобы не сделать хуже.

Спирт. Еще одно народное средство, которое наверняка есть в аптечке у каждого, - спирт. Смочите спонжик спиртом и интенсивно потрите посуду в местах с налетом.

Все эти простые способы помогут вам с легкостью избавиться от жира и налета не только на форфоровой посуде, но и на стеклянной и металлической.

Ранее УНИАН рассказал, как очистить сковороду.

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