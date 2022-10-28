Многие хозяюшки жалуются, что средства для посуды не всегда настолько эффективны, как хотелось бы. Тем более они могут провоцировать аллергию на руках, что и вовсе затрудняет мытье посуды. Но оказывается, есть дешевое и проверенное средство, которое поможет вам очистить посуду от застарелого жира.
Этим универсальным средством оказалась сода, которой к тому же еще можно очистить унитаз.
Как отмыть тарелки от застарелого жира
Если вы постоянно задаетесь вопросом, в чем замочить жирную посуду, то ответ очень простой - в растворе пищевой соды. Для этого вам понадобятся 2-3 ложки соды на литр воды. Сложите грязную посуду в большую ёмкость и залейте ее подогретым раствором. Оставьте на минут 30-40, а затем с помощью губки промойте ее под теплой проточной водой.
Интересно, что с помощью соды можно убрать не только жир, но и желтый налет на посуде.
Как отмыть посуду от налета
Наверняка вы замечали на посуде не только желтый налет, связанный с жесткостью воды и не качественным моющим средством, но и от чая. Изначально рекомендуется попробовать очистить налет содой, но если вам недостаточно блеска, можете воспользоваться другими способами.
Например, очистить налет могут еще соль, кола и даже спирт.
Соль. Нужно растворить две столовые ложки соли в двух-трех ложках теплой воды. Залейте этим раствором чашки с желтым налетом и оставьте на полчаса. Затем тщательно промойте их под проточной водой.
Кола. Известно, что в таких случаях помогает и кола. Газировку стоит налить до краев и оставить на всю ночь. При этом лучше не использовать колу для белых кружек, чтобы не сделать хуже.
Спирт. Еще одно народное средство, которое наверняка есть в аптечке у каждого, - спирт. Смочите спонжик спиртом и интенсивно потрите посуду в местах с налетом.
Все эти простые способы помогут вам с легкостью избавиться от жира и налета не только на форфоровой посуде, но и на стеклянной и металлической.
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