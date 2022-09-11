Врачи уверяют, что для очистки овощей и фруктов нет необходимости использовать дополнительные средства, в частности мыло или гель, а вот яйца как раз лучше мыть с помощью специального раствора.

Многие из нас привыкли перед использованием тех или иных продуктов мыть их холодной или теплой водой. Но, как оказалось, это не совсем правильно.

Ученые и диетологи утверждают, что чем лучше мыть фрукты и овощи, тем больше вероятности избежать кишечных болезней. Но вот некоторые другие продукты не нуждаются в тщательном очищении.

Предлагаем вам подробнее узнать, какие продукты нельзя мыть перед готовкой.

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Можно ли мыть мясо перед готовкой

Мясо, в частности, курица не нуждается в мытье перед готовкой. Что будет если не помыть курицу перед варкой? Как утверждают эксперты, при этом вероятность отравления увеличивается в несколько раз, поскольку находящиеся на поверхности курицы бактерии будут распределяться по всем поверхностям, которые вы используете для обработки мяса - раковине, разделочной доске, ножу и тп.

А вот уничтожить все бактерии можно при приготовлении курицы на высоких температурах. Так что, если вас спросят: нужно ли мыть курицу перед жаркой, отвечайте - категорически нет!

Почему фрукты, овощи, руки и посуду нельзя мыть водой

Другая категория продуктов, которая не нуждается в очищении водой - зелень. Так, шпинат, брокколи, салат, петрушка, укроп, руккола и другая зелень, которую вы покупаете в супермаркете, - уже помыта. На пакете с такой зеленью должна быть специальное указание об этом. Повторное мытье дома может привести к тому, что эти продукты станут вялыми и менее вкусными.

Но, будьте внимательны: это правило не касается зелени, которую вы купили на рынке!

А вот мыть овощи и фрукты, приобретенные как в супермаркете, так и на рынке нужно обязательно. Ведь простого визуального обзора, чтобы убедиться в чистоте продуктов, недостаточно.

Другой вопрос: можно ли мыть овощи с мылом? Отметим, что большинство продуктов можно просто тщательно промыть под проточной водой - этого будет вполне достаточно, чтобы избавиться от бактерий.

Врачи уверяют, что для очистки овощей и фруктов нет необходимости использовать мыло или гель, ведь входящие в их состав химические вещества могут оставаться на поверхности и попадать в организм человека, что может стать причиной аллергических реакций или отравления.

Даже в случае, если вы купили сильно загрязненные продукты, советуем вам мыть их в холодной воде с помощью щетки или губки.

Нужно ли мыть яйца перед варкой

Яйца - еще один продукт, который часто любят помыть хозяйки. Но не всем известно, почему нельзя мыть яйца перед готовкой и как правильно мыть яйца дома.

Оказывается, что куриные яйца покрыты малозаметной для человека пленкой, которая защищает желток и белок от попадания в них бактерий. Мытье яйца может позволить бактериям проникнуть в скорлупу.

Но надо ли мыть деревенские яйца? Или если вдруг яйца вам попались очень грязные, то предлагаем узнать, как правильно отмыть куриные яйца от помета и чем же можно мыть куриные яйца.

В профессиональной кухне принято мыть яйца, используя специальный раствор. Он без усилий и давления удалит все вредоносные микроорганизмы.

После этого возникает другие вопросы: сколько можно хранить мытые яйца, можно ли хранить мытые яйца? По словам экспертов, мытые яйца хранятся в основной камере холодильника, а не в дверце не более 12 дней. Лучше всего сохранять их в открытой емкости или в оригинальной упаковке.

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