Запомните, какие овощи нельзя сажать рядом, чтобы растения не пострадали от неправильного соседства.

Многие дачники жалуются, что даже после многочисленных подкормок и соблюдения графика полива овощи всё равно не радуют урожаем. Всему виной может быть неправильное соседство. Некоторые овощи категорически нельзя сажать рядом, потому что они имеют общие заболевания или соперничают за питательные вещества в почве. Не сажайте эти растения рядом, если не хотите погубить урожай.

Морковь и зелень

Не одно поколение дачников замечает, что морковь очень плохо уживается рядом с укропом, петрушкой, листовой горчицей. Зелень вытягивает влагу и питательные вещества из почвы, и моркови их будет не хватать.

Сладкий перец и бобовые

Перец и бобовые культуры имеют общее грибковое заболевание - антракноз. Если грибок появится на одной из этих культур, то быстро заразит соседнюю.

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Антракнозом также часто болеют дыня и клубника. Их тоже не стоит высаживать возле бобовых или перца.

Помидоры и огурцы

Помидоры и огурцы нельзя сажать рядом, иначе оба овоща будут плохо плодоносить. Дело в том, что огурцы любят обильный полив и сами выделяют много влаги из листьев. Помидоры же наоборот высокую влажность не любят, и из-за избытка влаги могут гнить.

Картофель и пасленовые

Не сажайте картофель рядом с помидорами, баклажанами, сладким и острым перцем. Все эти овощи относятся к общей группе пасленовых и имеют одинаковые болезни. Если посадить их рядом, то овощи будут "обмениваться" вредителями, и болезнь будет трудно вылечить. А ещё на посадках пасленовых быстро заводятся колорадские жуки.

А что можно посадить возле картошки? Попробуйте высадить в междурядья лук, чеснок, свеклу, фасоль, горчицу. Они отпугивают вредителей картошки.

Помидоры и капуста

Эти растения будут соперничать за питательные вещества. Капусте и помидорам нужны одинаковые питательные вещества из почвы, и в большом количестве. Однако на обе культуры питания не хватает и они начинают голодать.

Кабачки и дыня или огурцы

Не высаживайте дыни и арбузы, а также огурцы рядом с кабачками. У этих растений общие грибковые заболевания и их лучше разделить. Также кабачки плохо растут рядом с родственными видами - патиссонами и тыквой.

С чем можно посадить кабачки? Хорошими соседями для кабачков станут лук, свекла, помидоры, редька, фасоль, горох, кукуруза.

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