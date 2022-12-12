Даже неопытные кулинары знают, что крупу нужно промывать перед тем, как ее варить. Но универсален ли этот совет?

Многие хозяюшки знают, что рис и гречку нужно промывать перед тем, как варить. Промывка помогает улучшить не только текстуру, но и вкусовые качества крупы. Также это помогает сделать так, чтобы каша в итоге не слиплась (а в этой напасти виновны мусор и мучной налет на зернах).

Вот только такой способ обработки подходит далеко не для всех круп. Есть ряд круп, какие не промывают перед варкой, ведь это лишено смысла: манка, овсянка, кус-кус, пропаренный рис и булгур. Некоторые из них уже прошли достаточно этапов обработки, другие легко вбирают влагу и промывка испортит их вкус. Разберемся, какие еще крупы не всегда промывают перед варкой, и почему.

Ранее мы говорили о том, что сделать из вчерашней манной каши быстро и просто.

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Нужно ли мыть кукурузную крупу перед варкой каши - нюансы

Мнения касательно того, нужно ли мыть кукурузную крупу перед варкой каши, расходятся. В одних рецептах советуют обязательно делать это, в других - настоятельно рекомендуют перебирать крупу перед варкой вручную, избавляясь от шелухи и разнообразных примесей. В этом вопросе можно полагаться на внешний вид продукта - если крупа "сорная", это видно невооруженным взглядом. В таком случае ее лучше промыть. Бесспорно одно - замачивать такую крупу не стоит.

Готовят кукурузную кашу на молоке, воде (их можно смешать). Соотношение ингредиентов зависит от желаемой густоты каши - если на 1 стакан крупы взять 2-3 стакана жидкости, каша выйдет густой, 4 - средней, больше - жидкой. Варить следует в посуде с толстым дном на маленьком огне около 40 минут. Специи (сахар или соль, перец, куркуму и другие пряности на ваш вкус) следует добавлять в начале готовки.

Нужно ли мыть ячневую крупу - рекомендации

Вопрос о том, нужно ли мыть ячневую крупу, не менее спорный, чем вопрос о кукурузной. Тут все также зависит от качества продукта. В обязательной промывке ячневая крупа не нуждается, но если заметны нежелательные примеси (камешки, шелуха и прочее), можно перебрать. Для этой цели также подойдет сито.

Что не вызывает споров, так это ответы на вопросы о том, как и сколько варить ячневую крупу. На 1 стакан крупы обычно берут 2-3 стакана жидкости (вода, молоко или их смесь) - в зависимости от желаемой густоты и наличия крышки (без нее жидкости понадобится чуть больше). Соль или сахар добавляют в начале приготовления, а варят - до впитывания воды и загустения. По желанию в готовую еще горячую кашу можно добавить сливочное масло.

Нужно ли мыть пшено - советы

Ответ на вопрос о том, нужно ли мыть пшено - не вызывает сомнений, ведь эту кашу считают самой "грязной". Ее стоит промывать от мусора и шелухи тщательно, пока вода не станет прозрачной.

Также вкус каши можно улучшить с помощью сковороды. Для этого стоит обжарить пшено перед варкой. Это помогает убрать горчинку, которая появляется, поскольку эта крупа быстро слеживается, и придает ореховый аромат.

Чтобы сварить рассыпчатую пшенную кашу, соблюдайте пропорцию крупы и жидкости 1:2. Для варки подойдет вода, бульон или молоко. Доведите пшено до кипения и оставьте вариться на маленьким огне. Обычно это занимает 20-30 минут.

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