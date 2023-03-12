Рассказываем, какие деревья посадить на даче, чтобы уход за ними был минимальным.

Каждый дачник мечтает иметь сад, в котором деревья растут и плодоносят сами по себе, без постоянных обрезок и опрыскиваний. Такие деревья действительно встречаются. Неприхотливые деревья могут расти на любом грунте, не требуют специальных подкормок и хорошо переживают зиму. Остается лишь приехать на дачу в период плодоношения и собрать урожай.

Ранее мы рассказывали, что посадить в марте в открытый грунт владельцам огородов.

Яблоки ранетки

Мелкие и кисловатые яблоки ранетки очень близки к диким яблоням, а потому почти не требуют заботы со стороны человека. Они растут на любой почве, редко болеют, хорошо переносят заморозки и обильно плодоносят. В свежем виде такие яблоки обычно не едят, но из них можно делать компоты, варенье и яблочное повидло.

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Алыча

Алыча считается одним из самых неприхотливых фруктовых деревьев. Это дерево может годами плодоносить даже на покинутой даче, куда никто не приезжает. Перед покупкой дерева уточните у продавца, является ли сорт самоплодным. Если да, то такое дерево может расти в одиночку, а если нет, то ему нужны ещё 2-3 дерева рядом для опыления.

Орехи

Орехи прекрасно растут без заботы со стороны человека, выдерживают сильную жару и морозы, а также обходятся двумя поливами в месяц. С каждым годом орех дает все больше урожая. Они хорошо приживаются на бедной почве. Если есть много свободного места, можно посадить грецкий орех. А для маленьких участков подойдет лещина.

Розовая черешня

Розовая черешня идеальна для тех, кто не любит возиться с садом. Несмотря на название, ягоды по цвету не розовые, а желто-красные. Розовая черешня может похвастаться хорошим иммунитетом и морозостойкостью. Дает очень много урожая и почти не требует ухода.

Инжирный персик

Персики - очень капризные и требовательные к погодным условиям деревья. Но только не инжирные персики. Вы удивитесь, насколько неприхотливы эти деревья. Они требуют даже меньше ухода, чем более привычные для нас фрукты. Инжирный персик очень урожайный и морозостойкий, может расти даже в северных областях Украины и его не надо укрывать на зиму. А какой же он вкусный!

Облепиха

Сладкая и невероятно полезная облепиха почти не требует внимания со стороны дачника. Растение хорошо переносит морозы и жару, приживается на любой почве и хорошо плодоносит. Сажают облепиху парами. При покупке облепихи обязательно попросите продавца подобрать два саженца - мужской и женский, иначе дерево на зацветет.

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