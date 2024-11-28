Рыба - один из ключевых элементов в пищевой корзине современного украинца.

Рыбные блюда богаты своими полезными свойствами, и во многом являются исключительными источниками витаминов и микроэлементов, которые невозможно получить из любой другой еды. В этой статье УНИАН расскажет, какая рыба самая полезная для организма человека.

Какую рыбу лучше всего есть, чтобы быть здоровым.

Особенности и преимущества рыбы перед другими продуктами в рационе не вызывают возражений как среди диетологов и врачей, так и среди простых потребителей. Важнейшие микроэлементы, доступные только в этом виде продукта, делают его неотъемлемой частью повседневного стола.

Абсолютно каждая система здорового и полноценного питания включает в себя те или иные виды рыбы. Все они разнообразны по своим полезным пищевым составляющим, и являются как основным, так и вспомогательным элементом в системе питания.

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Морская рыба

Данный вид рыбы имеет огромный набор полезных витаминов, аминокислот и жиров, очень важных и необходимых для полноценной жизни и работы человеческого организма. Для понимания этого факта достаточно посмотреть на полезные вещества, которыми обладает морская рыба - список действительно впечатляет. Как минимум, наличие большого количества жирных кислот Омега-3 и витамина Д позволяет ей занимать лидирующую позицию на рынке.

Основными представителями белых рыб являются сельдь, скумбрия, сардина. Из популярных рыб к семейству красных относятся лосось, форель и сёмга. В случае с морскими рыбами ответить на вопрос какая рыба полезнее, скумбрия или лосось, непросто. Многие диетологи считают, что найти хорошую скумбрию проще, чем качественный лосось, поэтому, хотя бы исходя из этого фактора, можно отдать предпочтение первому варианту.

Однако есть один немаловажный нюанс, вследствие которого ответ, какая рыба полезная на самом деле, становится неочевидным. Морская рыба, которую вы видите на прилавках городов из восточных, северных, центральных и западных регионов, скорее всего, заморожена. Лакомиться охлажденной, тем более - свежей, морской рыбой могут только жители юга, а при длительной заморозке, необходимой для транспортировки и хранения, продукт теряет огромное количество полезных веществ.

Речная рыба

В речной рыбе гораздо больше белка и железа, чем в морской, хотя она и уступает по количеству жирных кислот. К тому же, в ней меньше калорий, она легко усваивается даже самым привередливым организмом, а купить свежую речную рыбу могут жители любого города Украины. Более того - ее можно даже поймать самостоятельно.

Доступность позволяет речной рыбе быть весьма популярной и пользоваться спросом, но перед ее покупкой стоит обратить внимание на один нюанс. Далеко не факт, что река, в которой водится рыба, чистая, не загрязненная отходами предприятий или другими токсичными веществами. Если это так, то вместе с тушкой рыбы вы получите не самую нужную для организма часть периодической таблицы Менделеева. Так что, если вы не знаете, какая рыба самая чистая - та, что водится в чистых водоемах.

Какая самая полезная рыба с точки зрения места обитания

К сожалению, и морская рыба, и речная часто выращивается в неволе - на специальных фермах. Недобросовестные производители могут использовать стимуляторы роста, красители, некачественный корм и различные добавки. Именно поэтому, если у вас есть возможность, покупайте "дикие" виды рыб - например:

скумбрию;

треску;

сайру;

минтай;

селедку;

камбалу;

хек;

сардину;

щуку;

окуня.

Гораздо выгоднее добывать эти виды рыб в морях и реках, чем выращивать на ферме. Конечно, одинокие случаи могут встречаться, но их очень мало - это сложно назвать промышленными масштабами. Кроме того, в случае с морскими видами - как правило, рыбу ловят далеко от береговой линии - там, где загрязнения минимальны или их нет вообще.

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