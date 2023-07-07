Наверное, каждая хозяйка знает, как жарить рыбу, но не все догадываются, что есть несколько секретов, которые позволят вашему блюду быть просто восхитительным и, что немаловажно, не пригорать к сковороде.
УНИАН рассказывает, как правильно жарить рыбу на сковороде.
Как правильно жарить рыбу - важный совет
Рыба - это продукт, который чаще всего пригорает на сковороде. А все потому, что хозяйки не знают определенных тонкостей. Итак, рассказываем:
- раскалите сковороду на большом огне;
- налейте "щедрое" количество масла;
- окуните рыбу в муку и яйцо;
- положите ее на сковороду;
- уменьште огонь.
Еще один совет, как пожарить рыбу, чтобы она не пригорела - сделайте на ней несколько разрезов вдоль. Так не только протушатся косточки, но и сам продукт будет сочнее без черной гари.
Что надо сделать, чтобы рыба не прилипала к сковороде - запомните это
Мы уже разобрались, почему рыба пригорает к сковороде. Теперь поговорим о том, почему при жарке рыбы она разваливается. Секрет, как УНИАН писал выше, в количестве масла. Чем больше его будет - тем больше шансов на то, что финальное блюдо окажется целостным и вкусным. Не бойтесь, что рыба впитает все масло, и на выходе вы получите слишком жирный продукт.
В целом, рыбу не так уж и сложно приготовить, если прислушиваться к советам опытных хозяек. Если вы сделаете все по рецепту, то ваши домочадцы пальчики оближут и попросят добавки.