Есть несколько лайфхаков, которые спасут ваше блюдо.

Наверное, каждая хозяйка знает, как жарить рыбу, но не все догадываются, что есть несколько секретов, которые позволят вашему блюду быть просто восхитительным и, что немаловажно, не пригорать к сковороде.

УНИАН рассказывает, как правильно жарить рыбу на сковороде.

Как правильно жарить рыбу - важный совет

Рыба - это продукт, который чаще всего пригорает на сковороде. А все потому, что хозяйки не знают определенных тонкостей. Итак, рассказываем:

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раскалите сковороду на большом огне;

налейте "щедрое" количество масла;

окуните рыбу в муку и яйцо;

положите ее на сковороду;

уменьште огонь.

Еще один совет, как пожарить рыбу, чтобы она не пригорела - сделайте на ней несколько разрезов вдоль. Так не только протушатся косточки, но и сам продукт будет сочнее без черной гари.

Что надо сделать, чтобы рыба не прилипала к сковороде - запомните это

Мы уже разобрались, почему рыба пригорает к сковороде. Теперь поговорим о том, почему при жарке рыбы она разваливается. Секрет, как УНИАН писал выше, в количестве масла. Чем больше его будет - тем больше шансов на то, что финальное блюдо окажется целостным и вкусным. Не бойтесь, что рыба впитает все масло, и на выходе вы получите слишком жирный продукт.

В целом, рыбу не так уж и сложно приготовить, если прислушиваться к советам опытных хозяек. Если вы сделаете все по рецепту, то ваши домочадцы пальчики оближут и попросят добавки.

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