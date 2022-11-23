На что обращать внимание при выборе обуви, чтобы ботинки долго прослужили - расскажет УНИАН.

Чтобы зимняя обувь прослужила вам несколько сезонов, не натирала ногу и защищала от морозов - нужно ответственно подходить к выбору ботинок. УНИАН расскажет, на что обращать внимание при выборе обуви, чтобы покупка долго радовала вас.

Материал

Специалисты рекомендуют выбирать зимнюю обувь из натуральных материалов. В них нога не мерзнет и не потеет. Перечисляем плюсы и минусы популярных материалов для зимней обуви.

Натуральная кожа обеспечивает хороший воздухообмен и долгое время носки, принимает очертание ступни через несколько дней носки. Минусы кожаной обуви - дороговизна, а также этическая сторона вопроса. Определить настоящую кожу, если приложить руку к поверхности. Кожаная обувь быстро нагреется, а заменитель останется холодным.

обеспечивает хороший воздухообмен и долгое время носки, принимает очертание ступни через несколько дней носки. Минусы кожаной обуви - дороговизна, а также этическая сторона вопроса. Определить настоящую кожу, если приложить руку к поверхности. Кожаная обувь быстро нагреется, а заменитель останется холодным. Замша или нубук - хорошая альтернатива коже с похожими характеристиками. Их минусами является необходимость регулярного ухода, а также уязвимость перед водой и мокрой погодой.

- хорошая альтернатива коже с похожими характеристиками. Их минусами является необходимость регулярного ухода, а также уязвимость перед водой и мокрой погодой. Зимняя обувь из кожзаменителя менее теплая, быстро покрывается трещинами и редко служит больше одного сезона, зато стоит дешевле.

менее теплая, быстро покрывается трещинами и редко служит больше одного сезона, зато стоит дешевле. Если вы много ходите пешком и ведете активный образ жизни - рекомендуется выбрать обувь с мембранными технологиями . Она выдерживает большие нагрузки, а также очень легкая и достаточно теплая.

. Она выдерживает большие нагрузки, а также очень легкая и достаточно теплая. Лучший наполнитель для обуви - натуральная шерсть , например, овчина. Она сохраняет тепло и при этом не перегревает ноги. Среди искусственных заменителей меха стоит обратить внимание на гортекс и тинсулейт. Определить натуральный мех можно по блеску - он менее матовый. Также у меховой ткани ворсистая основа, а у искусственного меха - тканевая.

Подошва

Толщина подошвы у зимней обуви должна составлять не меньше 1 см. Лучший материал для подошвы - полиуретан. Он отлично переносит перепады температур. Подошва из термопласта долговечная и не скользит - это также прекрасный материал. Резиновая подошва более скользкая и хуже переносит морозы.

Видео дня

Обратите внимание на рисунок на подошве - он должен быть рельефным и глубоким. В такой обуви можно ходить в гололёд и не скользить. Осмотрите место, где подошва переходит в ботинок - у качественной обуви там не должно быть сгибов и трещин.

Размер

Зимнюю обувь рекомендуют выбирать на один размер больше, поскольку под неё обычно надевают толстый носок. Кроме того, важно чтобы в носке обуви было свободное пространство, поскольку при плохом кровообращении в пальцах ноги быстро замерзают. Если же ботинки жмут вам - мы писали, как растянуть обувь.

Молния

Если обувь на молнии, то застежка не должна доходить до низа обуви. От подошвы до начала молнии должно быть не менее 1 см - тогда обувь не будет протекать. За молнией должна быть внутренняя подкладка, чтобы в неё не дул морозный воздух.

Каблук и носок

Совершенно плоская зимняя обувь может вызывать дискомфорт в ногах и натоптыши на ступнях. Но и высокие шпильки на скользких дорогах лишь помешают. Оптимальный вариант - толстый и устойчивый каблук высотой 2-3 см.

Носок у зимней обуви должен быть широким, с запасом свободного места примерно 1 см в районе пальцев. Обувь с зауженным носком может вызывать нарушение кровообращение, а в последствии - боль в ступнях.

Стельки

Для устойчивости при ходьбе и поддержки стопы рекомендуется носить ортопедические стельки. В ортопедических магазинах можно купить специальные утепленные стельки для зимней обуви. Они поддерживают стопу в анатомически правильном и уменьшают риск травм при падении на льду.

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