Чтобы блюда из картошки были вкусными и правильно приготовленными, важно выбрать подходящий сорт картофеля.

Картошка несомненно является самым популярным овощем украинской кухни. Блюда из картошки мы готовим почти каждый день. Но просто придерживаться рецепта недостаточно для вкусного результата. Важно также правильно выбрать картошку, ведь каждый сорт обладает разными свойствами.

Как выбрать картошку для жарки

Если вы покупаете картофель на рынке, уточните его сорт у продавца. Для жарки отлично подходят сорта "надежда", "жуковский", "лидер", "брянская". Если вы не знаете сорт картошки, ориентируйтесь на структуру кожуры. Выбирайте картошку с гладкой кожурой без шершавостей. Хорошо подходят для жарки небольшие продолговатые или овальные клубни - они не разваливаются при жарке и при этом мягкие внутри.

Если жарить слишком крахмалистую картошку, то она будет липкой и слишком мягкой. Чтобы жареная картошка была вкусной, положите её в горячее масло и солите в самом конце жарки.

Как выбрать картошку для пюре

Картошка сорт "синеглазка" идеально подходит для пюре. Распознать её просто: она имеет фиолетовые или розовые "глазки". Отбирайте картофелины меньшего размера - они более крахмалистые. Также нежное и воздушное пюре получается из картошки с шершавой или треснутой кожурой. Крахмалистая картошка при нарезании липнет к ножу и оставляет на нем налет из крахмала.

Если ошиблись с сортом, лучше не делайте пюре из неподходящей картошки. Оно будет водянистым и с комками. Лучше подайте её целыми кусочками с зеленью и маслом. Чтобы пюре было вкусным, добавляйте картошку в горячую воду, а в конце залейте горячим, а не холодным молоком.

Как выбрать картофель для супа или салата

Для супа и салата используют восковую картошку, которая не разваривается и хорошо сохраняет форму. Используйте сорта с низким содержанием крахмала: "франселин", "ред скарлетт", "невский", "удача". Если сорт неизвестен, выбирайте картофель с красной или розовой кожурой. Хорошо сохраняют форму клубни без "глазок". Если в картошке мало крахмала, то она не липнет к ножу при нарезании.

Картошка фри: как выбрать сорт

Для приготовления фри используют мучнистые сорта. Определить их можно при нарезке: нож должен покрыться крахмалистым налетом, а вся разделочная доска будет белой.

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