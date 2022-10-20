Чем полезна перловая крупа и как приготовить перловку вкусно - узнайте в материале УНИАН.

Перловая крупа занимает лидирующие позиции в рейтингах самых полезных каш, ведь она содержит большое количество нужных человеку полезных веществ. В ее составе есть цинк, селен, медь, марганец, железо, йод, хром, никель, калий, кальций, витамины группы В, А, D, Е, Н и РР, а также клетчатка. УНИАН расскажет, как правильно варить перловку, чтобы она была рассыпчатой и вкусной.

Ранее мы говорили о том, какие каши полезны и рекомендованы к употреблению.

Как быстрее замочить перловую крупу - лайфхак

Перед тем, как начать варить перловку, ее необходимо замочить в воде. Это небыстро - крупу нужно оставить на ночь, но если у вас нет времени, то можно замочить перловку на 2-3 часа. Чем меньше она будет замачиваться в воде - тем дольше вам придется ее варить.

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Способ замачивания простой - нужное количество крупы перебрать и несколько раз промыть под проточной водой. Затем высыпать в глубокую емкость, залить холодной водой и оставить на отведенное количество времени. В конце воду нужно слить и тщательно промыть зерна.

Как быстро сварить перловку без замачивания - совет

Некоторые хозяйки не замачивают перловку, но тогда ее придется долго варить. Если вам подходит этот вариант, то переберите крупу, уберите мусор, несколько раз промойте под теплой водой. Затем выложите в кипящую воду (на 1 стакан крупы - 3 стакана воды), проварите две минуты. Слейте кипяток, залейте холодную воду и снова поставьте емкость на огонь. Варите до кипения, постоянно уменьшая огонь. Через 10 минут можно добавить соль, специи и сливочное масло. Варить перловку нужно до тех пор, пока вся вода полностью не испарится - как правило, перловка без замачивания варится 40-60 минут.

Как быстро сварить перловку в мультиварке - рецепт

Отварить любимую кашу можно не только в кастрюле, но и в мультиварке. Для этого вам нужно выложить крупу в чашу мультиварки и залить холодной водой. Выбрать режим "Каша", "Гречка" или "Рис". Если крупу не замачивали, то время приготовления составит 1.5 часа, а если перловка "отдыхала" в воде, то она будет полностью готова за 60 минут.

Как быстро сварить перловку в микроволновке, чтобы было вкусно

Микроволновка - еще одна бытовая техника, в которой хозяюшки варят перловку. Выложите крупу в глубокую посуду для микроволновки и залейте холодной водой. Затем выставите микроволновку на полную мощность, а время - 20 минут, если предварительно замачивали перловку. Крупа, которая не замачивалась, сварится за 30-40 минут.

В процессе вам нужно будет несколько раз перемешивать кашу и подливать кипяток. Добавлять соль, перец и сливочное масло лучше добавить в конце. Готовую перловку нужно будет накрыть крышкой и оставить в выключенной микроволновке на 10 минут.

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