Для того чтобы приготовить вкусный гарнир, не обязательно пачкать кастрюлю.

Большинство хозяек привыкли пользоваться кастрюлями или сотейниками, если нужно сварить кашу. Оказалось, что есть альтернатива - узнайте, как сварить гречку без плиты и кастрюли.

Как сварить гречку в микроволновке

Те, у кого дома есть СВЧ печь, вполне могут варить гречку с помощью нее. Если соблюдать правила, крупа получится вкусной и рассыпчатой - ничуть не хуже, чем та, что сварена в кастрюле.

Важно, чтобы у вас была подходящая для микроволновки емкость - в чем попало приготовить гарнир не выйдет. Саму крупу необходимо несколько раз промыть от мусора, пока вода не станет прозрачной. Далее переложить в глубокую миску, залить питьевой водой, накрыть крышкой. Поставить в микроволновку на 7 минут при мощности 800 Вт. Когда раздастся характерный сигнал, предупреждающий о завершении готовки, гречку нужно достать из печи, перемешать, добавить масло, посолить и снова поставить внутрь на 6 минут при мощности 700 Вт.

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Как сварить гречку вкусно без плиты и микроволновки

Иногда приходится готовить еду буквально в полевых условиях - за три года войны украинцы научились находить выход даже из безвыходных, на первый взгляд, положений. Так обстоят дела и с гарниром - варить гречку можно даже в термосе. Крупу промыть, высыпать в термос, добавить соль и приправы, залить кипятком. Закрутить крышку термоса и оставить крупу на час запариваться. По истечение этого времени кашу можно пробовать, но если хотите добавить масло, лучше класть его порционно в тарелку, иначе термос потом будет трудно отмыть.

Нет никакой инструкции, как правильно варить гречку - ее можно запарить в любой глубокой миске. Вам нужно будет залить крупу на ночь кипятком, а утром попробовать. Такой способ очень хорош для тех, кому некуда спешить, но нет возможности или желания варить гарнир на плите или в микроволновке.

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