Одна хитрость поможет приготовить вкусный гарнир.

Гречку сварить нетрудно, гораздо сложнее сделать так, чтобы каша в итоге получилась рассыпчатой, ароматной и питательной. Для этого необходимо придерживаться нескольких советов - узнайте, как правильно варить гречку и что нужно добавить в воду.

Как варить гречку на воде в кастрюле

Если вы регулярно покупаете обыкновенную крупу в больших килограммовых пакетах, то варить ее лучше именно в кастрюле. Желательно для такой технологии выбирать емкость с толстыми стенками - она равномерно распределяет температуру и не позволит гречке подгореть или остаться недоваренной.

Перед началом приготовления крупу нужно несколько раз промыть водой, чтобы убрать мусор и пыль. Затем выложить в кастрюлю, залить чистой питьевой водой, накрыть крышкой и варить гречку до закипания воды на среднем огне. Когда увидите, что вода закипела, огонь необходимо убавить до минимума и добавить половину чайной ложки соли. Также не забудьте, сколько времени варить гречку - как правило, для приготовления идеальной каши хватает 20-25 минут.

Видео дня

ВАЖНО: ни в коем случае крупу нельзя перемешивать ложкой или лопаткой, иначе она пригорит или сварится неравномерно.

Как варить гречку с маслом

Далеко не все хозяйки используют сливочное масло во время готовки такой крупы, но если вы хотите получить действительно вкусный гарнир, лучше поменять привычку. Нет ничего сложного в том, как варить гречку - пропорции очень просты. На 1 стакан крупы нужно использовать 2 стакана питьевой воды, если хотите, чтобы каша получилась плотная и суховатая. Тем, кому по душе вязкая консистенция, советуем налить больше жидкости - 2.5-3 стакана.

Сливочное масло лучше добавлять в конце, когда гречка уже сварится окончательно. Именно в тот момент, когда вы выключите огонь, добавьте сливочное масло, перемешайте, накройте кастрюлю крышкой и укутайте полотенцем. Находясь в тепле и комфорте, гречка вберет в себя масло и увеличится в объеме, получится сочной и питательной.

Полезный лайфхак: если вы сомневаетесь в качестве крупы, можете перед приготовлением просушить ее 3-5 минут на сухой сковороде, тогда она точно получится рассыпчатой.

Вас также могут заинтересовать новости: