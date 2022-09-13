Ключевое для эффективного мытья посуды – порядок, в котором вы это делаете.

Уборка – удручающий элемент рутины каждого из нас. УНИАН собрал советы, которые помогут упростить мытье посуды, сделав одно из домашних дел немного приятнее.

Как правильно пользоваться моющим средством для посуды

Самых распространенных способа мытья посуду вручную два. Первый – когда вы наполняете раковину или таз водой с моющим средством и погружаете туда посуду. Второй – когда наносите средство непосредственно на посуду.

Американский институт уборки (ACI) отмечает, что принципиальной разницы нет, но в обоих случаях стоит обратить внимание на то, сколько моющего средства вы используете.

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ACI советует обратить внимание на рекомендации на упаковке – вам может быть нужно значительно меньше, чем вам кажется.

Считается, что 1 грамма средства должно хватить на 22 тарелки. При использовании концентрированного средства для получения достаточного количество пены может быть достаточно нанести на губку 1-2 капли.

В случае, если вы хотите замочить посуду, средства стоит использовать вдвое больше.

Как правильно мыть посуду вручную

Ключевое для эффективного мытья посуды – порядок, в котором вы это делаете. Мытье посуды станет проще и быстрее, если сразу разместить посуду в раковине удобно. Внизу лучше разместить посуду самого большого размера (кастрюля, сковородка, большая тарелка или миска). А сверху – миски меньшего размера, посуду из стекла, стаканы и чашки, вилки, ложки. Такой способ расстановки позволит ненадолго замочить посуду, находящуюся снизу, и процесс мытья станет легче.

Слабозагрязненную посуду (обычно это чашки, стаканы и столовые приборы) лучше мыть в первую очередь. А в последнюю то, что требует больше усилий, как кастрюли и сковородки.

Лучшего позаботиться о своих силах и нервах заранее и предварительно замочить посуду, если к ней пристала или пригорела еда. Моющее средство или пищевую соду засыпьте в раковину или в саму грязную кастрюлю. Залейте кипяток и подождите до получаса. После этого приступайте к мытью.

Мытье посуды по санпину – что говорят государственные нормы

В ресторанах и столовых есть свои особенности мытья посуды. Рекомендации, в частности, можно найти в Государственных санитарных правилах и нормы устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений.

Там указано, что для мытья столовой посуды ручным способом используется 4-5 ванн. Для столовых приборов и тарелок – 3 ванны, стаканов – 2.

Помытая посуда после обезжиривается. Стаканы моются (обезжириваются) один раз в отдельной ванной, а тарелки, ложки и вилки – обезжириваются дважды.

При этом в первой ванне моющего средства используется столько, сколько указано в инструкции к нему, во второй раз – в два раза меньше.

После посуду несколько раз полоскают в общей или отдельных ваннах под проточной водой. А вымытые ложки и вилки подлежат обязательному прокаливанию в духовых шкафах.

Что нельзя делать, когда моешь посуду

Некоторую посуду стоит мыть с особой осторожностью. Например, чугунную посуду моют руками в теплой воде без добавления моющих средств, чтобы сохранить ее прочность и выносливость. Хрусталь может "убить" очень горячая вода. А старинные тарелки и чашки могут не перенести интенсивное мытье – позолота или роспись ручной работы просто сотрется. Чтобы не было неприятных сюрпризов, при покупку читайте этикетки и старайтесь запомнить написанные там рекомендации.

Крайне нежелательно при мытье посуды сливать использованные кулинарные масла и жир в раковину. Жир застынет при охлаждении и может забить стоки и трубы. Чтобы этого не произошло, предварительно слейте масло в отдельный контейнер или, например, в "гнездо" из фольги. После – утилизируйте. То же касается и крупных кусочков пищи.

Как мыть посуду вручную, чтобы было весело

Способов занять себя во время мытья посуды множество. Например, это время можно потратить на то, чтобы помечтать, сочинить песню или сценарий для фильма. Вы сами можете стать героями этого сочинения.

Также можно придумать для себя челлендж. Например, попробовать мыть посуду только правой рукой или делать это, стоя на одной ноге. Тогда ваши мысли будут заняты тем, чтобы не нарушить правила игры, и время пролетит быстрее.

Мытье посуды можно совмещать с прослушиванием музыки (и танцами, почему бы и нет?), аудиокниги или подкаста, просмотром фильма или сериала.

Можно сформировать приятную привычку, делая что-то из этого каждый раз, когда моете посуду. Так досмотреть серию сериала или дослушать альбом станет дополнительной мотивацией помыть посуду.

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