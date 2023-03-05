Неприятный запах в уборной не только делает невыносимым нахождение там, но и может распространяться на коридор или кухню. Если причину этой проблемы легко устранить не удается, стоит прибегнуть к маленьким хитростям.
- Почему стало вонять канализацией - частые причины
- Как убрать запах в туалете - проверенные средства
- Запах в туалете - вооружаемся народными средствами
Ранее мы рассказывали, чем очистить унитаз внутри - проверенные лайфхаки.
Почему стало вонять канализацией - частые причины
Наиболее распространенными причинами зловонного запаха в туалете являются:
- неправильный монтаж канализационной системы;
- протечки, засоры;
- проблемы с вентиляционной системой.
Правильно определить причину запаха может хороший сантехник.
Важно не забывать тщательно убирать в ванной комнате - это поможет поддерживать ее в чистоте. Также необходимо проветривать уборную и прочищать вытяжку, чтобы ей было легче справляться со своей работой.
Как убрать запах в туалете - проверенные средства
Для начала можно купить специальные средства для ухода за унитазом. Хорошо подойдет хлорка. Она не только эффективно отмывает загрязнения, но и убирает запахи. Также в магазинах легко найти моющие и дезинфицирующие средства с различными ароматизаторами.
Кроме того, не лишними будут и специальные блоки с гелем для унитаза. При каждом использовании жидкость из них дезинфицирует сантехнику и оставляет после себя приятный аромат.
И самый простой способ - купить хороший освежитель воздуха. Можно взять бутылочку и распылять ее каждый раз, когда вам удобно, а можно поставить автоматический освежитель.
Запах в туалете - вооружаемся народными средствами
Есть ряд привычных нам средств, которые хорошо впитывают запахи. Например, несколько таблеток активированного угля можно положить в небольшую емкость и поставить в уборной. Похожий эффект окажет блюдце с пищевой содой.
Для приятного запаха в комнате также удобно оставить горстку кофе, апельсиновую корку или салфетку, смоченную вашим любимым эфирным маслом.