Вне зависимости от того, как часто вы убираете в туалете, там может присутствовать устойчивый неприятный запах.

Неприятный запах в уборной не только делает невыносимым нахождение там, но и может распространяться на коридор или кухню. Если причину этой проблемы легко устранить не удается, стоит прибегнуть к маленьким хитростям.

Ранее мы рассказывали, чем очистить унитаз внутри - проверенные лайфхаки.

Почему стало вонять канализацией - частые причины

Наиболее распространенными причинами зловонного запаха в туалете являются:

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неправильный монтаж канализационной системы;

протечки, засоры;

проблемы с вентиляционной системой.

Правильно определить причину запаха может хороший сантехник.

Важно не забывать тщательно убирать в ванной комнате - это поможет поддерживать ее в чистоте. Также необходимо проветривать уборную и прочищать вытяжку, чтобы ей было легче справляться со своей работой.

Как убрать запах в туалете - проверенные средства

Для начала можно купить специальные средства для ухода за унитазом. Хорошо подойдет хлорка. Она не только эффективно отмывает загрязнения, но и убирает запахи. Также в магазинах легко найти моющие и дезинфицирующие средства с различными ароматизаторами.

Кроме того, не лишними будут и специальные блоки с гелем для унитаза. При каждом использовании жидкость из них дезинфицирует сантехнику и оставляет после себя приятный аромат.

И самый простой способ - купить хороший освежитель воздуха. Можно взять бутылочку и распылять ее каждый раз, когда вам удобно, а можно поставить автоматический освежитель.

Запах в туалете - вооружаемся народными средствами

Есть ряд привычных нам средств, которые хорошо впитывают запахи. Например, несколько таблеток активированного угля можно положить в небольшую емкость и поставить в уборной. Похожий эффект окажет блюдце с пищевой содой.

Для приятного запаха в комнате также удобно оставить горстку кофе, апельсиновую корку или салфетку, смоченную вашим любимым эфирным маслом.

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