Какое средство лучше всего удаляет известковый налет и желтые пятна на сантехнике - узнайте в материале УНИАН.

Блестящая сантехника и сияющий унитаз - гордость любой хозяйки, но для того, чтобы ваш "белый друг" выглядел аккуратно, необходимо постоянно за ним ухаживать. Кроме того, что известковый налет и желтые подтеки портят внешний вид унитаза, они еще и снижают качество смыва, а также становятся причиной неприятного запаха.

УНИАН расскажет, как избавиться от желтых подтеков в унитазе с помощью народных средств.

Ранее мы говорили о том, чем прочистить засор в раковине.

Как убрать налет внутри унитаза - советы

Прежде, чем начать отмывать унитаз, стоит разобраться в причинах появления таких загрязнений. Чаще всего, они появляются из-за жесткой водопроводной воды, а также попадания мочевого камня и остатков пищи на поверхность сантехники. Лучше всего мыть унитаз регулярно, чтобы налет не накапливался, ведь чем его больше - тем сложнее от него избавиться.

Предотвратить образование желтизны или известкового налета можно с помощью установки фильтров для воды или использования специальных таблеток для унитаза. Альтернативный вариант - средства, которые крепятся под ободок.

Существует общий алгоритм действий для тех, кто хочет быстро и эффективно очистить свой унитаз:

перекройте воду;

слейте ее из бачка;

вантузом протолкните ее из унитаза или слейте совсем;

нанесите чистящее средство на всю поверхность внутри унитаза;

оставьте на 1 час;

вымойте унитаз чистой водой.

Дальше можно снова открывать воду и смело пользоваться сантехникой. Главное - во время уборки не пытаться отколоть куски налета металлическими предметами, иначе можно поцарапать унитаз.

Как очистить унитаз от мочевого камня лимонной кислотой

Различные кислоты отлично растворяют любые отложения, в том числе, известковый налет и мочевой камень. Вы можете использовать уксус или лимонную кислоту, вариантов применения их несколько:

возьмите туалетную бумагу, намочите ее уксусом и уложите на самые грязные участки, оставьте на несколько часов, а затем смойте водой;

высыпьте по 2 пакетика лимонной кислоты в бачок и внутреннюю часть унитаза и оставьте так на 3-4 часа, а затем активно почистите унитаз щеткой.

Опытные хозяйки говорят, что при соблюдении технологии, лимонная и уксусная кислоты - одни из лучших средств для чистки сантехники.

Как быстро удалить мочевой камень уксусом

Второй вариант моющего средства - соединение уксуса и соли или уксуса и соды. Вам необходимо взять 1 стакан уксуса и нагреть его до температуры 40˚С. Затем в этой жидкости растворить 1 ч.л соли (соды) и нанести полученную смесь на поверхности сантехники. На особенно сильно загрязненные участки раствор втирайте рукой в перчатке или губкой. Закройте крышку унитаза и оставьте его на ночь, а утром вымойте чистой водой.

Как избавиться от желтых подтеков в унитазе колой

Как бы это ни звучало - популярный газированный напиток отлично удаляет ржавчину и налет. В составе напитка есть угольная и ортофосфорная кислоты, что в итоге дает прекрасный очищающий эффект. Если хотите использовать данный метод - купите 2 л колы и вылейте напиток в чашу унитаза. Оставьте на 2-3 часа, а затем интенсивно потрите сантехнику щеткой и смойте остатки колы теплой водой.

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