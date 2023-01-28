Вазелин - копеечное универсальное средство - его можно применить по-разному, в зависимости от ваших нужд. Сам по себе вазелин может быть натуральным и искусственным, но используют его, как правило, в косметических целях. УНИАН расскажет, что такое вазелин на самом деле и почему он - волшебная палочка каждой девушки.
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Универсальный вазелин - для чего нужен, что за средство
Вазелин был изобретен в 1859 году английским химиком Робертом Чезбро. Мужчина смазывал полученной массой ожоги и обнаружил, что вещество имеет ранозаживляющие свойства. Сначала изобретатель назвал свой продукт "нефтяное желе", но такое название не понравилось покупателям. Тогда Чезбро соединил два слова "wasser" (нем. - вода) и "elaion" (греч. - оливковое масло). В 1878 году слово "Вазелин" было запатентовано, как торговая марка.
По своему составу и назначению вазелин бывает:
- натуральный;
- искусственный.
Первый делают из лиственных парафиновых смол, которые очищают и отбеливают. Натуральный вазелин вязкий, прозрачный, плохо смывается с кожи, оставляет липкие следы и притягивает к себе воду. Не имеет ни вкуса, ни запаха, но обладает противомикробными свойствами.
Искусственный вазелин - это симбиоз парафина и церезина с добавлением очищенного вазелинового и парафинового масла. Бывает он техническим, косметическим и медицинским. Сам продукт (по сравнению с натуральным) не вязкий, плотный по текстуре, белого цвета, запаха и вкуса не имеет, немного напоминает мазь.
Для чего помогает вазелин - варианты применения
Вазелин издавна использовали для заживления ран и смягчения кожи. Однако у этого средства есть и другие задачи, которые оно успешно выполняет:
- продлевает аромат духов - натереть вазелином участок кожи, куда вы планируете наносить парфюм;
- очищает кожу - из вазелина и сахара можно сделать скраб для лица (намного дешевле любого покупного средства);
- защищает лицо от краски для волос - смазать кожу вдоль линии роста волос перед окрашиванием;
- смягчает кутикулу и пятки - нанести вазелин на кожу вокруг ногтей или массажными движениями на потрескавшиеся пятки (обязательно надеть носки);
- удлиняет ресницы - смазать вазелином ресницы и не красить их тушью (визуально будут казаться длиннее);
- смывает косметику - нанести вазелин на ватную палочку и аккуратно убрать остатки косметики с лица;
- предотвращает шелушение - зимой перед выходом на улицу смазать нос вазелином (если будете его тереть - кожа не пострадает).
Кроме вышеуказанных методов применения, некоторые люди находят еще один, более пикантный - использовать вазелин в качестве лубриканта. Врачи говорят, что вазелин как смазка не подходит - он разрушает структуру латекса (если вы пользуетесь презервативами или секс-игрушками, сделанными из такого материала). Для сексуальных утех лучше все-таки покупать специализированные средства из аптеки.