Можно ли использовать вазелин как крем и почему он - незаменимое средство при ожогах - узнайте в материале УНИАН.

Вазелин - копеечное универсальное средство - его можно применить по-разному, в зависимости от ваших нужд. Сам по себе вазелин может быть натуральным и искусственным, но используют его, как правило, в косметических целях. УНИАН расскажет, что такое вазелин на самом деле и почему он - волшебная палочка каждой девушки.

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Универсальный вазелин - для чего нужен, что за средство

Вазелин был изобретен в 1859 году английским химиком Робертом Чезбро. Мужчина смазывал полученной массой ожоги и обнаружил, что вещество имеет ранозаживляющие свойства. Сначала изобретатель назвал свой продукт "нефтяное желе", но такое название не понравилось покупателям. Тогда Чезбро соединил два слова "wasser" (нем. - вода) и "elaion" (греч. - оливковое масло). В 1878 году слово "Вазелин" было запатентовано, как торговая марка.

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По своему составу и назначению вазелин бывает:

натуральный;

искусственный.

Первый делают из лиственных парафиновых смол, которые очищают и отбеливают. Натуральный вазелин вязкий, прозрачный, плохо смывается с кожи, оставляет липкие следы и притягивает к себе воду. Не имеет ни вкуса, ни запаха, но обладает противомикробными свойствами.

Искусственный вазелин - это симбиоз парафина и церезина с добавлением очищенного вазелинового и парафинового масла. Бывает он техническим, косметическим и медицинским. Сам продукт (по сравнению с натуральным) не вязкий, плотный по текстуре, белого цвета, запаха и вкуса не имеет, немного напоминает мазь.

Для чего помогает вазелин - варианты применения

Вазелин издавна использовали для заживления ран и смягчения кожи. Однако у этого средства есть и другие задачи, которые оно успешно выполняет:

продлевает аромат духов - натереть вазелином участок кожи, куда вы планируете наносить парфюм;

- натереть вазелином участок кожи, куда вы планируете наносить парфюм; очищает кожу - из вазелина и сахара можно сделать скраб для лица (намного дешевле любого покупного средства);

- из вазелина и сахара можно сделать скраб для лица (намного дешевле любого покупного средства); защищает лицо от краски для волос - смазать кожу вдоль линии роста волос перед окрашиванием;

- смазать кожу вдоль линии роста волос перед окрашиванием; смягчает кутикулу и пятки - нанести вазелин на кожу вокруг ногтей или массажными движениями на потрескавшиеся пятки (обязательно надеть носки);

- нанести вазелин на кожу вокруг ногтей или массажными движениями на потрескавшиеся пятки (обязательно надеть носки); удлиняет ресницы - смазать вазелином ресницы и не красить их тушью (визуально будут казаться длиннее);

- смазать вазелином ресницы и не красить их тушью (визуально будут казаться длиннее); смывает косметику - нанести вазелин на ватную палочку и аккуратно убрать остатки косметики с лица;

- нанести вазелин на ватную палочку и аккуратно убрать остатки косметики с лица; предотвращает шелушение - зимой перед выходом на улицу смазать нос вазелином (если будете его тереть - кожа не пострадает).

Кроме вышеуказанных методов применения, некоторые люди находят еще один, более пикантный - использовать вазелин в качестве лубриканта. Врачи говорят, что вазелин как смазка не подходит - он разрушает структуру латекса (если вы пользуетесь презервативами или секс-игрушками, сделанными из такого материала). Для сексуальных утех лучше все-таки покупать специализированные средства из аптеки.

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