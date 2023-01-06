УНИАН собрал самые действенные способы, которые уберегут вашу обувь от неприятного запаха.

Каждому из нас хочется, чтобы любимая новая пара обуви не только дольше имела безупречный вид, но и запах. Последнего пункта придерживаться иногда труднее, чем кажется.

Ранее УНИАН рассказывал, как утеплить ноги и что делать, если они замерзли, а сейчас поговорим о том, как убрать запах из обуви.

Обувь неприятно пахнет - что делать

Неприятный запах вашей обуви может с легкостью испортить общее впечатление о вас. Вы можете быть крайне опрятным человеком, но физиология способна подводить в самой неожиданной ситуации. Рассмотрим несколько лайфаков, как убрать неприятный запах из обуви.

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Уксус или перекись водорода

Этот способ считают одним из самых легких и действенных. Достаточно положить в обувь ватный диск, смоченный перекисем водорода или уксусом. Они впитают неприятный запах за считанные минуты. Но не переусердствуйте с количеством жидкости, чтобы не пришлось еще и сушить вашу обувь.

Сода, уголь или детская присыпка

Перечисленные выше средства обладают гигроскопическими свойствами - способны быстро поглощать влагу, в среде которой размножаются бактерии, которые и вызывают неприятный запах. Если вы еще думаете, как убрать запах из обуви в домашних условиях, тогда ищите соду, активированный уголь, или детскую присыпку. Достаточно высыпать немного одного из этих средств внутрь обуви на ночь, а утром пропылесить ее или встряхнуть.

Чай

Этот способ проверен временем и первым приходит на ум в поиске вариантов, чем убрать запах у обуви. Чайные пакетики точно есть в каждом доме и даже в каждом офисе. Положите по пакетику в обувь, а утром удивитесь отсутствием неприятного запаха. Чай поглотит его полностью.

Кусочек мыла

Понимаем ваше удивление, ведь не сразу понятно, зачем класть мыло в обувь. Однако это один из самых действенных лайфхаков, особенно актуален для людей, которые много прогуливаются или занимаются спортом. Просто положите кусочек мыла в обувь после прогулки, а утром оно будет иметь свежий запах. Можно применять мыло с ароматическими добавками.

Спреи и дезодоранты

В масс-маркете множество средств, которые помогут убрать запах из обуви дома за несколько минут. Они борются с проблемой на молекулярном уровне, поэтому являются достаточно эффективными.

Кроме лайфхаков рекомендуем не забывать о гигиене обуви. Регулярно просушивайте ее, отдавайте в химчистку или стирайте в стиральной машинке. Правильный уход также влияет на запах обуви.

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