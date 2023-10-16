Как убрать налет с сушилки для посуды и вернуть ей первозданный вид? Воспользуйтесь уксусом. Он поможет и от рыжих пятен, и от известкового налета.

Сушилка для посуды - незаменимый аксессуар на любой кухне, но со временем она может приобрести нежелательный налет, особенно если вы живете в районе с жесткой водой. Этот налет может появиться как на металлических, так и на пластиковых поверхностях сушилки. Однако не отчаивайтесь, ведь существует несколько простых способов, как вернуть сушилке ее первозданный вид.

Как очистить металлическую сушилку для посуды - порядок действий

Для металлической сушилки для посуды первым шагом будет удаление ржавчины. Затем сушилку необходимо вымыть и насухо вытереть, чтобы не было разводов.

Как очистить сушилку для посуды от ржавчины? Для этого возьмите стальную щетку или губку и аккуратно почистите зоны с ржавчиной.

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Затем смочите мягкую ткань или губку в уксусе и протрите металлическую поверхность. Это поможет убрать налет и придать сушилке блеск. Не забудьте ополоснуть сушилку после уксуса и вытереть ее насухо.

Как очистить пластиковую сушилку для посуды - совет

Зачастую в металлических сушилках есть пластиковые поддоны или же сама сушилка сделана из пластика. Как убрать налет на пластике? Начните с тщательной мойки теплой водой и мягким моющим средством. Если налет остался, приготовьте раствор из соды и воды. Тщательно протрите этим раствором пластиковые части сушилки. Потом промойте чистой водой и дайте высохнуть. Или же воспользуйтесь все тем же уксусом. Он отлично растворяет рыжие и белые пятна на любой поверхности.

Совет. Помимо этого, важно периодически следить за чистотой сушилки для посуды. Регулярно мойте ее и обращайте внимание на налет, чтобы предотвратить его накопление.

Таким образом, реставрация сушилки для посуды - задача вполне выполнима, будь она металлическая или пластиковая. Следуя указанным выше советам, вы сможете поддерживать вашу сушилку в идеальном состоянии и долго радоваться ее функциональности.

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