Почему нужно замачивать орехи перед сушкой и сколько времени сушить орехи после замачивания - узнайте в материале УНИАН.

Сушить грецкие орехи нужно обязательно - если этого не сделать, то на скорлупе останется влага, может возникнуть грибок и плесень. Эти вредоносные микроорганизмы проникнут внутрь ореха и спровоцируют гниение ядра. УНИАН расскажет, как правильно помыть и высушить грецкие орехи в домашних условиях.

Ранее мы говорили о том, что приготовить из орехов на зиму для себя и своих близких.

Как мыть и сушить грецкие орехи - основные правила

Учитывая тот факт, что условия транспортировки и хранения грецких орехов могут быть не самыми благоприятными, перед колкой их лучше мыть. Делать это необходимо по нескольким причинам:

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на скорлупе накапливаются пыль и грязь, которые могут попасть на ядро;

на орехах могут оказаться яйца паразитов, различные бактерии и вирусы;

орехи, зачастую, обрабатываются химическими веществами от моли и других насекомых.

Грецкие орехи в скорлупе "химией" не обрабатываются - только очищенные. Именно поэтому неочищенные орехи достаточно просто промыть под проточной водой.

Если же вы купили очищенный продукт, то здесь требуется иной подход:

пересыпать орехи на дуршлаг;

промыть под струей проточной воды;

прополоскать в теплой кипяченой воде.

Дополнительно можно ошпарить орехи кипятком - так у вас точно получится убить всех болезнетворных бактерий. Кроме того, важно и правильно доставать орехи из воды. Если вы будете придерживать их рукой, то частички грязи со дна снова прилипнут к скорлупе. Опытные хозяйки рекомендуют использовать шумовку, чтобы минимизировать такие риски.

Как замачивать грецкие орехи - технология

Замачивание - альтернативный способ очищения орехов. Его часто используют сыроеды - вкус грецкого ореха после такой процедуры становится более нежным и мягким.

В процедуре замачивания нет ничего сложного - нужно поместить орехи в емкость, залить теплой питьевой водой и оставить на несколько часов. Дополнительно можно добавить 1 ст.л соды, чтобы обеззаразить и продезинфицировать продукт. В конце лучше еще раз промыть орехи, избавляя их от остатков соды. Хранить орехи после замачивания можно в холодильнике до трех дней - дальше продукт начинает портиться.

Как сушить грецкие орехи в скорлупе в духовке - советы

Для того, чтобы быстро и просто высушить неочищенные орехи, придерживайтесь инструкции:

вымытые орехи разложить на сухом полотенце, чтобы стекла вода;

выложить их на противень и разогреть духовку до 40-45°С;

поставить противень в духовку на три часа, не закрывая дверцу духовки;

за полчаса до окончания сушки увеличить температуру до 60°С;

вытащить противень и оставить орехи на столе до остывания.

Очищенные грецкие орехи тоже можно сушить в духовке, но тогда вам нужно:

разогреть духовку до 50°С;

разложить очищенные орехи на противень;

поставить его в духовку, не закрывая дверцу;

сушить орехи 20-40 минут, периодически их помешивая.

Категорически не рекомендуется поднимать температуру в духовке, иначе орехи могут сгореть и потом, при употреблении, начать горчить.

Как сушить грецкие орехи в сушилке - инструкция

Электросушилка - удобное приспособление, с помощью которого можно высушить не только орехи, но и другие продукты - мясо, рыбу, фрукты и овощи. Если у вас есть такой прибор, то вы можете смело пользоваться им для сушки орехов.

Вам достаточно лишь выложить орехи на поддоны сушилки, включить ее и оставить на 5-6 часов. Загрузка орехов должна быть минимальной, иначе они не просушатся качественно. В перерывах между этапами сушки раскалывайте и пробуйте орехи, чтобы убедиться в их готовности.

Как сушить грецкие орехи в микроволновке - рекомендации

Еще один вариант сушки грецких орехов - подходит для людей, которые не знают, как сушить грецкие орехи без духовки. Промойте орехи под проточной водой, рассыпьте на полотенце и оставьте на 15 минут. Уложите в форму для микроволновки в один слой, включите печь на 750 кВт и поставьте орехи на 8 минут. Если установить мощность в 1000 кВт, то хватит и 5 минут. Горячие ядра выложите на стол, чтобы они полностью остыли. Этот метод можно использовать, если орехов у вас мало.

Также можно сушить орехи естественным образом - на солнце. Но осенью, зимой и ранней весной, когда погода непредсказуема, этот вариант нельзя назвать удачным. Любые изменения температуры воздуха повлияют на скорость и качество сушки орехов.

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