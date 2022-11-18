Как смягчить кожу на руках, сделать её нежной и ухоженной - разобрался УНИАН.

Грубая, сухая и покрытая трещинами кожа на руках доставляет значительный дискомфорт. Руки могут грубеть от тяжелого физического труда, холодного сухого воздуха или просто с возрастом. Сделать руки гладкими и нежными можно без дорогих кремов - народная медицина предлагает немало средств. Делать эти процедуры для лучшей эффективности рекомендуется на ночь.

Как смягчить кожу на руках растительными маслами

Растительное масло быстро и эффективно смягчает кожу рук, а также питает и защищает руки от мороза зимой. Для этого можно использовать любое растительное масло: оливковое, льняное, миндальное, кокосовое, кунжутное масло, масло алоэ вера. Для большей эффективности в масло можно добавлять лимонный сок, сахар или любой увлажняющий крем.

Перед втиранием в кожу масло рекомендуется нагреть. Для этого его можно налить в небольшую пиалу и подержать над водяной баней. После этого в теплом масле пропитывают марлю и укутывают руки. Сверху на марлю надевают одноразовые перчатки и ждуть 20 минут. Затем руки моют горячей водой.

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Другой способ размягчить кожу на руках - втирать теплое масло в кожу на руках, пальцах, ладонях и возле ногтей круговыми движениями, пока масло не впитается.

Как распарить кожу на руках с помощью овсянки

Маска из овсяных хлопьев распарит руки, сделает кожу нежной и увлажненной. Как и другие процедуры, эту рекомендуется выполнять на ночь. Для этого сварите овсяную кашу и подождите, пока она остынет до комфортной для кожи температуры. Добавьте в кашу пару ложек масла и опустите руки в овсянку. Подержите 20 минут. Затем промойте руки теплой водой.

Смягчающая ванночка для рук из соды

Смешайте столовую ложку соды, чайную ложку перекиси водорода и столовую ложку жидкого мыла. Залейте смесь литром теплой воды. В эту ванночку опустите руки на 15 минут, затем вытрите насухо и смажьте любым увлажняющим кремом.

Заживляющая ванночка для рук из чистотела

Ванночка из целебных трав заживляет трещины на руках, расслабляет и избавляет от боли. Это отличное средство после тяжелого дня с большими физическими нагрузками. Для заживления рук лучше всего использовать чистотел, но его можно заменить сушеной ромашкой или крапивой.

2 столовые ложки измельченной травы залейте 500 мл кипятка и оставьте для настаивания на несколько часов. В раствор окуните руки на 15 минут.

Маска для огрубевших рук из меда и яичных желтков

Хороший способ размягчить и увлажнить кожу рук - нанести маску из меда и желтков. Взбейте вместе 2 желтка и 4 столовые ложки густого меда. Нанесите эту смесь на руки и наденьте одноразовые перчатки. Оставьте на 20 минут, потом промойте теплой водой. Процедуру рекомендуется повторять дважды в неделю.

Как смягчить кожу рук с помощью вазелина

Обычный вазелин может заменить дорогие средства по уходу ии увлажнению кожи. Вазелин размягчает и увлажняет даже самую грубую кожу. Его втирают в кожу ежедневно перед сном, при этом руки должны быть чистыми.

Сахарный скраб для огрубевшей кожи рук

Скраб с маслом и сахаром отшелушивает старый слой эпидермиса, питает кожу и защищает от морозов. Смешайте сахар и оливковое или подсолнечное масло в равных пропорциях до образования пасты. Эту смесь вотрите в кожу и оставьте на несколько минут. Промойте теплой водой. Вы заметите, как руки сразу станут намного мягче.

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