Самый быстрый томатный сок в блендере и мясорубке, который можно заготовить на зиму - в материале УНИАН.

Томатный сок заготавливают на зиму так же часто, как и любую другую консервацию. Даже после консервации он остается полезным - помогает наладить работу сердечно-сосудистой системы и нормализовать давление. УНИАН расскажет, как можно сделать сок без соковыжималки.

Ранее мы говорили о том, как сделать яблочный сок без соковыжималки на зиму.

Как сделать томатный сок в блендере - рецепт

помидоры - 3 кг;

соль, сахар, специи - по вкусу.

Помидоры вымыть, перебрать, разрезать каждый крест-накрест и выложить в глубокую емкость. Залить кипятком, оставить на 1-2 минуты, затем горячую воду слить и ополоснуть помидоры в холодной.

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Очистить томаты от кожицы, удалить плодоножку, нарезать овощи крупными кусками и выложить в чашу блендера. Измельчить до однородного состояния, протереть через сито или марлю, сложенную в несколько слоев.

Полученный томатный сок перелить в кастрюлю, довести до кипения, добавив специи и сахар. Варить 15-20 минут, затем разлить по банкам и закатать крышками.

Если у вас нет блендера, то вы можете сделать томатный сок через мясорубку - последовательность действий будет такой же с одним отличием - вам нужно будет протирать и варить томатный сок не один раз, а два.

Как сделать томатный сок без соковыжималки и мясорубки - лайфхак

Наши бабушки умели делать томатный сок, не используя вообще никакой техники. Предлагаем узнать их методику, чтобы на всякий случай иметь такой вариант:

помидоры перебрать, вымыть;

нарезать кусочками и выложить в эмалированную кастрюлю;

довести до кипения, в процессе варки периодически помешивать;

получившуюся смесь протереть через сито и отжать;

томатный сок поставить на огонь, довести до кипения;

после закипания добавить сахар, соль и специи;

варить на слабом огне 5-10 минут, разлить по банкам и закатать.

Такой простой способ приготовления томатного сока выручит вас, даже если у вас не будет никакой техники под рукой.

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