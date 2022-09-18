Томатный сок заготавливают на зиму так же часто, как и любую другую консервацию. Даже после консервации он остается полезным - помогает наладить работу сердечно-сосудистой системы и нормализовать давление. УНИАН расскажет, как можно сделать сок без соковыжималки.
Ранее мы говорили о том, как сделать яблочный сок без соковыжималки на зиму.
Как сделать томатный сок в блендере - рецепт
- помидоры - 3 кг;
- соль, сахар, специи - по вкусу.
Помидоры вымыть, перебрать, разрезать каждый крест-накрест и выложить в глубокую емкость. Залить кипятком, оставить на 1-2 минуты, затем горячую воду слить и ополоснуть помидоры в холодной.
Очистить томаты от кожицы, удалить плодоножку, нарезать овощи крупными кусками и выложить в чашу блендера. Измельчить до однородного состояния, протереть через сито или марлю, сложенную в несколько слоев.
Полученный томатный сок перелить в кастрюлю, довести до кипения, добавив специи и сахар. Варить 15-20 минут, затем разлить по банкам и закатать крышками.
Если у вас нет блендера, то вы можете сделать томатный сок через мясорубку - последовательность действий будет такой же с одним отличием - вам нужно будет протирать и варить томатный сок не один раз, а два.
Как сделать томатный сок без соковыжималки и мясорубки - лайфхак
Наши бабушки умели делать томатный сок, не используя вообще никакой техники. Предлагаем узнать их методику, чтобы на всякий случай иметь такой вариант:
- помидоры перебрать, вымыть;
- нарезать кусочками и выложить в эмалированную кастрюлю;
- довести до кипения, в процессе варки периодически помешивать;
- получившуюся смесь протереть через сито и отжать;
- томатный сок поставить на огонь, довести до кипения;
- после закипания добавить сахар, соль и специи;
- варить на слабом огне 5-10 минут, разлить по банкам и закатать.
Такой простой способ приготовления томатного сока выручит вас, даже если у вас не будет никакой техники под рукой.