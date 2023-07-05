Рассказываем, как установить москитную сетку без креплений и с какой стороны ее лучше ставить на окно.

Поставить москитку на окно самому нетрудно и не требует какого-то особого опыта. Нужно всего лишь понимать принцип установки. Рассказываем, как установить москитную сетку на окно изнутри и снаружи, и как можно сэкономить, не покупая готовых.

Стандартные москитные сетки, которые обычно заказывают в комплекте с пластиковыми окнами (или покупают их потом), можно зафиксировать на окне двумя способами - изнутри и снаружи. Разберем каждый по отдельности.

Как установить москитную сетку на окно изнутри

Как правило,у москитных сеток, которые ставят изнутри, есть установленные z-образные крепления и ручки. Если их нет, а они просто идут в комплекте, то z-образные крепления (их 4) нужно будет вкрутить отверткой по центру каждой стороны. Ручки, за которые будете держать сетку, устанавливаются по бокам.

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Установить такую сетку нетрудно:

нужно взять ее за ручки и завести за проем окна;

повернуть крепления - они должны зайти на уплотнитель и по периметру зафиксироваться.

Совет: главное - это держать сетку за ручки, пока не зафиксируете большинство креплений, иначе она может упасть за окно.

Это самый распространенный и самый легкий способ установки. Но есть и другой - внешний.

Как установить москитную сетку на окно снаружи

Снаружи москитную сетку фиксируют с помощью пластиковых уголков - их крепят на раму с внешней стороны, внизу и вверху.

Как правильно установить крепления для москитной сетки:

сначала нужно установить нижние уголки - дрелью или шуруповертом зафиксировать их на нижней раме на 2 сантиметра ниже светового проёма;

верхние уголки устанавливают на верхнюю часть рамы - строго параллельно нижним. Для этого от места установки нижних уголков отмерьте высоту сетки и прибавьте 1 см - это место верхних уголков.

Совет: для фиксации уголков снаружи рамы берите шурупы до 2 см длиной - так они не упрутся в армирование профиля.

Москитная сетка сначала устанавливается нижней стороной на нижние уголки, а затем заводится в уголки верхняя часть.

Этот вариант установки москитной сетки сложнее, хотя и надежнее.

Учитывайте и то, какой стороной вставлять москитную сетку - в обеих способах установки, внутреннем и внешнем. Москитная сетка должна заходить за раму оконного проема, то есть, снаружи должна быть сторона с пластиковым бордюром по периметру.

Как установить москитную сетку на высоком этаже

Для этажей выше первого наиболее оптимальный вариант москитной сетки - это изнутри окна. Установку внешней москитной сетки на этажах лучше доверить специалистам, так как самостоятельный монтаж может быть опасным для жизни.

Как поставить москитную сетку без ручек

Случается, что в ходе эксплуатации у "москиток" отлетают пластиковые ручки по бокам, за которые нужно держать сетку при установке. В этом случае можно приобрести и установить новые, а можно сделать проще - на месте расположения ручек продеть через отверстия в сетке крепкую нить и завязать ее. Таким образом получатся петли, за которые можно держать сетку, устанавливая ее в проем.

Как установить москитную сетку без креплений

Не обязательно покупать готовую москитную сетку - ее можно сделать самому, без рамок и креплений. Для этого понадобятся:

москитная сетка;

отвертка с плоским жалом;

ножницы;

клей (возможно).

Как сделать москитку самому:

сначала нужно будет раскроить сетку под размер окна с некоторым запасом по длине и ширине;

затем из паза по периметру оконной створки нужно удалить уплотнительный жгут (он обычно черного цвета) - делать это нужно аккуратно, чтобы не растянуть и не порвать его;

москитную сетку следует установить со стороны помещения, а поверх нее вернуть в паз жгут - можно помогать отверткой.

Если в углах оконной рамы образовались излишки жгута, его можно обрезать ножницами, а концы его закрепить клеем. Излишки сетки можно удалить строительным ножом.

Как установить москитную сетку на дверь

Первый вариант - заказать готовую и установить согласно инструкции к ней, так как видов таких сеток есть несколько. Можно также установить на дверь сетку на магнитах, которая есть в продаже. По ее периметру находится липкая полоса, а посредине - разрез на магнитах. Установка очень легкая: нужно прикрепить москитку на наличники, а закрываться она будет на магниты автоматически.

Второй вариант - сделать москитную сетку на дверь самому, так, кстати, будет дешевле. Для этого понадобится москитная сетка (можно приобрести такую сетку на магнитах), клей и липкая застежка.

Чтобы установить такую сетку, нужно:

помыть и вытереть насухо рамы и обезжирить их поверхность;

нанести по периметру рамы строительный клей и приклеить нижнюю часть липкой застежки;

отрезать кусок москитной сетки нужной ширины и высоты;

по краю сетки приклеить (или пришить для надежности) вторую часть липкой ленты.

Теперь осталось посадить сетку на ленту по периметру двери.

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