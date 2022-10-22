Чем помыть морозильную камеру, чтобы не было запаха, и как ее правильно размораживать - узнайте в материале УНИАН.

Многие люди загружают морозильную камеру, складывая в нее мясо, рыбу, овощи, фрукты и полуфабрикаты. Хорошо, если вы держите морозилку в чистоте, но обычно продукты в такой кладовой накапливаются годами, а морозильная ларь начинает неприятно пахнуть. УНИАН расскажет, чем мыть морозильник внутри и как его разморозить.

Ранее мы говорили о том, какие продукты вредно замораживать, а что можно хранить в морозильной камере долго.

Можно ли размораживать морозилку отдельно от холодильника - нюансы

Технология разморозки морозильной камеры зависит от типа холодильника. Модели No Frost в этом плане идеальны - у них есть встроенные вентиляторы, которые не допускают образования наледи на стенках, но даже их производители рекомендуют отключать и мыть хотя бы раз в год.

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Двухкамерные холодильники сконструированы иначе - в них капельные системы расположены только в холодильном отделении, поэтому размораживать морозилку нужно вручную. Если у вас модель с двумя компрессорами, то будет проще - во время разморозки сам холодильник можно не отключать.

"Шуба" в морозилке образуется по нескольким причинам. Если такую ситуацию заметили и вы, то стоит проверить уплотнитель - возможно, он "отошел", или дверцу - она может провисать. Также наледь может появиться из-за частого открытия дверцы морозилки и попадания внутрь камеры теплого воздуха.

Как разморозить отдельно морозильную камеру - советы

Для того, чтобы быстро разморозить морозилку, следуйте инструкции:

отключите холодильник от сети (если двухкамерный, то только морозилку);

достаньте все продукты из морозилки;

извлеките полочки, решетки и поддоны;

оставьте дверцу открытой и подождите, пока снег и лед оттают.

В это время, пока размораживается морозилка (а это занимает от 3 до 10 часов) вы можете отмыть полки и решетки. Лучше всего для этого использовать лимонную кислоту, соду или неагрессивные моющие средства. Абразивными пользоваться нельзя - они могут поцарапать материал, из которого сделаны части морозилки.

Как помыть морозильный ларь - варианты

Когда морозильная камера разморозится, вам нужно вооружиться мягкой губкой и тряпкой из микрофибры. Ни в коем случае не используйте жесткие щетки и скребки - они царапают поверхность морозилки. В качестве моющих оптимально брать мыльный или содовый раствор. Смешайте 1 ст.л соды и 500 мл теплой воды, нанесите раствор на губку и тщательно вымойте внутренности морозилки. Если на них образовалась плесень, то можете посыпать ее лимонной кислотой, а затем потереть губкой.

Для того, чтобы окончательно продезинфицировать поверхности и убрать неприятный запах, специалисты рекомендуют протереть морозилку слабым раствором нашатыря - 1 ч.л на 1 стакан теплой воды. В конце вам нужно вымыть морозилку чистой водой, вытереть насухо и установить полки.После окончания уборки подождите 20-30 минут, пока не высохнет вся влага. Затем подключите морозилку и дайте ей поработать 2-3 часа. Только после этого можете закладывать продукты обратно.

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