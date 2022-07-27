Что можно замораживать из готовых блюд и почему такой метод сэкономит вам деньги - узнайте в материале УНИАН.

Опытные хозяйки давно используют подобный лайфхак - готовят блюда, а потом замораживают их. Такой подход экономит не только время и силы, но и финансы - наполняя холодильник заготовками, вам не придется тратиться на продукты в будущем. УНИАН рассказал, можно ли хранить готовую еду в морозилке и составил список наиболее удачных для этого продуктов.

Ранее мы говорили о том, как использовать морозильную камеру.

Можно ли заморозить сыр куском

Да, этот продукт нормально переносит заморозку, несмотря на ошибочное мнение о том, что он будет рассыпаться после того, как вы извлечете его из недр морозилки на свет Божий. Сыр можно замораживать как куском, так и, нарезав кусочками и положив в контейнер.

Полезный лайфхак: посыпьте сыр мукой или крахмалом, чтобы его кусочки не слиплись между собой.

В чем заморозить яйца - советы

Яйца - второй продукт, который можно замораживать, хотя многие люди об этом и не знают. Для того, чтобы заготовить вареные яйца, отделите белки от желтков и сложите части в разные контейнеры. Сырые яйца тоже пригодны для заморозки - их нужно разбить, перемешать, добавить щепотку соли и сахара (или меда), а затем перелить в контейнер. В таком виде сырые яйца можно хранить до 6 месяцев.

Как заморозить магазинное молоко или сок

Третий продукт - молоко или сок, которые вы покупаете в супермаркете и не успеваете выпивать. Обычно, остатки прокисают, а это удар и по сердцу, и по бюджету. Лучше в таком случае напитки замораживать - налить в отдельную бутылку и положить в морозилку. Один нюанс - при заморозке жидкость расширяется, поэтому лучше брать тару, которая по объему больше, чем количество жидкости. Альтернативный вариант - разлить молоко или сок по формочкам для льда, а затем класть их прямо в напитки.

Можно ли заморозить буханку хлеба

Да, конечно, и это четвертый продукт в списке УНИАН. Часто, покупая выпечку в магазине и не успевая ее съесть, мы получаем черствый хлеб - что приготовить из него - загадка. Для того, чтобы избежать порчи продукта, можно хранить хлеб в холодильнике или в морозилке, лучше - ломтиками. Размораживать еще проще - в духовке или микроволновке.

Можно ли замораживать свежие овощи

Пятое место в рейтинге - дары огородов. Ломтики огурцов, помидоров, сельдерея, перца, а также любых других овощей и зелени отлично подходят для жизни в морозильной камере. Вам нужно только вымыть их, обсушить и поместить в пакеты (контейнеры).

Полезный лайфхак: заранее разделите овощи на порции, чтобы, доставая их из морозилки, сразу класть в блюда.

Что будет с картошкой, если ее заморозить

Ничего, она окажется на шестой строчке хит-парада продуктов, лояльных к заморозке. Готовые блюда из картофеля можно замораживать - к примеру, картофельное пюре удобно порционировать шариком для мороженого и, выкладывая на пергаментную бумагу, отправлять в морозилку.

Вам нужно подождать, пока шарики не станут твердыми, а затем переложить их в пакеты и отправить в бездонный мир морозильной камеры на два месяца. То же самое касается и картофеля, приготовленного кусочками, только его нужно выкладывать в контейнер.

Можно ли заморозить готовый пирог

Седьмое место мы отдаем домашней выпечке, которую тоже можно хранить в морозилке. Это удобно, если вы приготовили слишком много случайно или нарочно - заморозив блюдо, вы сможете просто разогреть его и не стоять у плиты снова.

Первый вариант заморозки - выложить пирог целиком на тарелке, выстланной бумагой для заморозки, а когда пирог чуть-чуть замерзнет, убрать тарелку, обернуть выпечку бумагой и отправить в морозилку. Второй вариант - нарезать блюдо на порционные куски, выложить на тарелку или в контейнер, и положить в морозильную камеру.

Вас также могут заинтересовать новости: