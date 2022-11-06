Даже опытные повара иногда совершают ошибки, которые портят этот популярный гарнир.

Отварной картофель – популярный гарнир, который нашел свое место во многих кухнях мира. УНИАН рассказывает, как же правильно варить картофель.

Как правильно варить картофель в мундире

Для этого рецепта лучше выбирать одинаковую по размеру картошку того же сорта. Картошины нужно тщательно вымыть.

Используйте кастрюлю с толстым дном, воды должно быть столько, чтобы она полностью покрывала картошины.

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Отправляйте клубнеплоды в воду после закипания. Исключение – молодой картофель, его можно варить в холодной воде.

После повторного закипания воды убавьте огонь и снимите образовавшуюся пенку. Варка займет 20-30 минут. Сварилась ли картошка, можно проверить зубочисткой или вилкой.

Для того, чтобы картошка в мундире не разварилась в процессе варки, засыпьте в кастрюлю чайную ложку поваренной соли с горкой.

Пюре из картошки

Картофель стоит очистить от кожицы и тщательно промыть, нарезать на кусочки средней величины. Уже нарезанную картошку нужно залить холодной водой, посолить и варить на максимальном огне, пока не закипит. Тогда огонь можно уменьшить до среднего. То, сколько придется варить картошку для пюре, будет зависеть от множества факторов, включая размер и сорт. Слейте всю воду и разомните готовую картошку толкушкой.

Идеальная картошка для салата

Вареный картофель добавляют во множество популярных салатов, в том числе, оливье и винегрет. Но не все знают, как варить картошку для салата так, чтобы она не рассыпалась и держала форму кубика.

Для салата советуют варить картошку целиком и кожуре – как в рецепте выше. При этом глазки можно не вырезать, поскольку их будет проще удалить при чистке уже готового картофеля. Также в этом случае не стоит проверять, готова ли картошка, пользуясь ножом или вилкой. Это нарушит структуру картофеля и сделать идеальные кубики будет сложнее.

При необходимости готовый картофель можно немного подсушить в сухой кастрюле 1-2 минуты. Не держите его долго – он может подгореть.

Что нельзя делать при варке картошки

Даже опытные повара иногда совершают ошибки, из-за которых картофель выходит пресным, а пюре – похожим на клейкую массу без аромата. Это и не удивительно, ведь тонкостей, как правильно варить картофель, множество.

Виноват может быть и неправильно подобранный сорт. Лучше выбирать более крахмалистую картошку с мягкой и пористой структурой.

Еще одна популярная проблема – картофель очищают и оставляют в воде дожидаться варки. Чем дольше картофель "отмокает", тем меньше в нем вкуса и пользы. Если все же есть необходимость заготовить картофель заранее, оставляйте клубни в воде целиком.

Не пропустите момент, когда стоит солить картошку при варке. Не забудьте сделать это в начале. Если вы посолите картофель в конце приготовления, с боков ломтики будут солоноватыми, но внутри останутся пресными.

Полезные советы

При варке картофеля в "мундире" есть несколько хитростей, которые помогут избежать того, что кожица потрескается: обильно посолите воду, в которой варите картофель (1 ч.л. на литр воды) или слегка проткните шкурку зубочисткой перед тем, как опускать клубни в воду.

Как лучше варить картошку, в мундире или без, зависит от того, как вы планируете его подавать, и от состояния корнеплодов. Варка в кожуре позволяет сохранить как можно больше полезных свойств картофеля, но для пюре удобнее сперва очистить и нарезать его. Другая ситуация – если картофель проросший и местами позеленевший. Тогда его следует варить только очищенным.

При нарезании салата можно воспользоваться лайфхаком со смачиванием ножа холодной водой. Простой трюк поможет нарезать картофель на ровные кубики.

Если вы сварили большое количество картофеля, нужно полностью слить воду и после остывания поставить кастрюлю в какое-то холодное место - это может быть балкон, погреб или холодильник. Тогда при чистке и резке уже отваренной картошки она не будет расползаться.

А деревянная ложка поможет превратить растолченный картофель в мягкое и нежное пюре. Для лучшего результата взбивайте картофель с молоком и маслом в течение пары минут, и вы заметите, как улучшилась его текстура.

Ну а разнообразить вкус картофеля помогут специи. Вариантов того, что добавить в воду при варке картошки, множество. Попробуйте добавить зубчик чеснока, веточку розмарина, листья петрушки или базилика. Не забывайте и про черный перец, тмин, кориандр.

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